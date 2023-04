Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

AN BÌNH | 28/04/2023 19:18

(QNO) - Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu đi lại của người dân rất cao, cần nâng cao ý thức tham gia giao thông. Ảnh: A.B

Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

Từ đầu năm 2023 đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, xảy ra 57 vụ, chết 58 người, bị thương 43 người. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT tăng 24 vụ, tăng 39 người chết, tăng 20 người bị thương. Đáng chú ý, đã liên tiếp xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 19 người và bị thương 25 người, tạo tâm lý bất an trong xã hội.

Cùng với đó, trên một số tuyến giao thông trọng điểm, tình trạng người dân họp chợ, tụ tập buôn bán ở lòng, lề đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT nhưng chưa có biện xử lý triệt để. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông, nhất là thanh thiếu niên chưa cao.

Dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 kéo dài năm ngày, dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, kéo theo tình hình TTATGT diễn biến phức tạp.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ

Để bảo đảm TTATGT, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Khai thác có hiệu quả các trang mạng xã hội Zalo, Facebook để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Tập trung tuyên truyền các quy định về đã uống uống rượu, bia không lái xe; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hoá, hành khách đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa; sử dụng áo phao hoặc dụng cụ nổi khi tham gia giao thông đường thủy. Tuyên truyền các nguyên nhân và hậu quả của TNGT; các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn khi tham gia giao thông, lên án các hành vi cố ý vi phạm, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Thường xuyên quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là quy định “đã uống rượu, bia không lái xe”. Nghiêm cấm tác động, can thiệp hoặc tiếp nhận can thiệp vào việc kiểm tra, điều tra, xử lý vi phạm TTATGT của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng khác.

Cảnh sát giao thông liên tục tuần tra kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: K.K

Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, bảo đảm tuần tra khép kín 24/24h trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Phối hợp bảo đảm tốt an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, các bến xe, bến tàu, nhà ga có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại các đường ngang, lối đi tự mở, vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt.

Bố trí lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT tại các bến thủy nội địa, các khu vực vui chơi giải trí, du lịch có phương tiện thủy vận chuyển khách hoạt động... Kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, đặc biệt là không thực hiện đúng quy định về cứu sinh, cứu đắm.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô. Có biện pháp tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ngay từ các mỏ khai thác cát, sỏi, tại các bãi tập kết nguyên vật liệu, cảng, bến trước khi phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông ra các tuyến giao thông. Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, thu hồi phù hiệu đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

UBND, Ban ATGT các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; có biện pháp xử lý tình trạng họp chợ, tụ tập mua bán dưới lòng, lề đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT. Công an cấp huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, nhất là trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường liên xã...