Tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Đảng ủy Công an Trung ương hội nghị trực tuyến về phòng cháy chữa cháy

P.V | 01/12/2021 - 14:26

(QNO) - Sáng nay 1.12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến liên quan triển khai các văn bản nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Nam, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.