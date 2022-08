Tăng cường giám sát hồ đập, ứng phó động đất

(QNO) - Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi Sở Công Thương 2 tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và các chủ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn 2 tỉnh về chủ động ứng phó với động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp yêu cầu Sở Công Thương 2 tỉnh Kon Tum, Quảng Nam thường xuyên kiểm tra, giám sát các đơn vị chủ đập, hồ chứa thực hiện nghiêm chỉnh quy định về quản lý vận hành an toàn đập, hồ chứa và chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp do sự cố, thiên tai gây ra, nhất là sự cố về động đất, sạt lở mùa mưa bão.

Đôn đốc các chủ đập, hồ chứa rà soát, lắp đặt bổ sung các thiết bị quan trắc đập, hồ chứa nước để thu thập dữ liệu nhằm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là ứng phó với động đất và tình hình biến đổi khí hậu bất thường. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ dư chấn động đất, cung cấp thông tin kip thời cho cơ quan chức năng, chính quyền để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó theo phân cấp của chính quyền địa phương.

Đối với các đơn vị chủ đập, hồ chứa thủy điện cần kiểm tra tính toán lại an toàn đập, hồ chứa trên cơ sở các giá trị về dữ liệu động đất do Viện Vật lý địa cầu công bố; xây dựng phương án ứng phó với sự cố khi có tình huống bất thường xảy ra. Lắp đặt các thiết bị đo gia tốc nền tại công trình để có số liệu chính xác tính toán ảnh hưởng động đất tới công trình đập.

Như Báo Quảng Nam thông tin, chiều 23.8 tại huyện Kon Plông xảy ra trận động đất mạnh 4,7 độ richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, ảnh hưởng rung lắc đến tận Quảng Nam.