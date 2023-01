Tăng cường hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em

(QNO) - Chiều nay 5/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động vì trẻ em tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động vì trẻ em tỉnh. Ảnh: X.H

Năm 2021, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Tổ giúp việc, gồm 32 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm Trưởng ban.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác trẻ em các cấp ở Quảng Nam gồm 283 người (cấp tỉnh 6 người, cấp huyện 36 người, cấp xã 241 người). Đội ngũ làm công tác trẻ em cấp huyện, xã hầu hết kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi dẫn đến công tác tham mưu hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn những hạn chế nhất định. Công tác theo dõi, giám sát, đánh giá, thống kê về công tác bảo vệ trẻ em ở địa phương còn chưa sâu kỹ, chưa kịp thời.

Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều. Trong năm 2022, các cơ quan tố tụng đã thụ lý giải quyết 16 vụ hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đa số nạn nhân ở tuổi dưới 13. Nhiều trường hợp đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục chính là người thân trong gia đình; xảy ra nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều vụ việc trẻ em bị xâm hại trong thời gian dài mới được phát hiện, xử lý.

Năm qua toàn tỉnh cũng xảy ra 33 trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, bạo lực. Trong đó, tử vong do đuối nước 27 em, 2 trẻ tử vong do tai nạn giao thông, 1 trẻ tử vong do điện giật (Đại Lộc), 2 trẻ tử vong do bị bạo lực, 1 trẻ tử vong do chó dại cắn (Thăng Bình).



Quảng Nam luôn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em. Ảnh: X.H

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động vì trẻ em tỉnh kiến nghị tăng cường các hoạt động khảo sát, giám sát, chất vấn thường xuyên việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về thực hiện quyền trẻ em. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Luật Trẻ em và các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em của địa phương; giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu, thời gian tới Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động vì trẻ em tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Trong đó, tập trung các nhóm trẻ em mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội; trẻ em gặp khó khăn trong cộng đồng...