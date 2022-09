Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Phòng chống cháy nổ quán karaoke: Tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh

THÀNH CÔNG | 16/09/2022 - 09:45

Công an các địa phương cùng với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh đang đồng loạt tổ chức lực lượng kiểm tra về an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Công tác kiểm tra, khắc phục vi phạm về an toàn cháy nổ được triển khai từ đầu tháng 8 đã góp phần giúp ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ ở các cơ sở kinh doanh loại hình này.