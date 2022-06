Tặng hơn 170 suất quà cho người dân vùng biên Tây Giang

(QNO) - Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An) phối hợp Ban Dân vận Thành ủy Hội An và các phường Cửa Đại, Cẩm An, Nhóm thiện nguyện Tươi sáng Hội An vừa tặng 170 suất quà cho người dân vùng cao Tây Giang.

Tặng quà người dân 2 xã biên giới A Xan và Tr’Hy (Tây Giang). Ảnh: B.P

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan và chính quyền 2 xã biên giới A Xan, Tr’Hy. Tổ chức phiên chợ 0 đồng tại Đồn Biên phòng A Xan để trao tặng hơn 170 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã A Xan, Tr’Hy với kinh phí gần 200 triệu đồng.

Đoàn dâng hương tại Khu di tích An ninh vũ trang tỉnh Quảng Nam (xã Sông Kôn, Đông Giang). Ảnh: B.P

Dịp này, đoàn đến dâng hương tại Khu di tích An ninh vũ trang tỉnh Quảng Nam (xã Sông Kôn, Đông Giang).