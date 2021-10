Tặng khu vui chơi cho trường mầm non ở Phước Sơn

(QNO) - Sáng nay 30.9, ông Lý Minh Tám - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Lý Châu Giang (thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn) trao tặng công trình khu vui chơi thiếu nhi cho Trường Mầm non Sơn Ca (thị trấn Khâm Đức).

Trẻ em thích thú với khu vui chơi do ông Lý Minh Tám trao tặng. Ảnh: TRỌNG Ý

Khu vui chơi có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, gồm các hạng mục cầu trượt, máng trượt, xích đu, thang leo, bập bênh... được thiết kế với màu sắc vui tươi, đảm bảo chất lượng, an toàn và phù hợp với độ tuổi trẻ mầm non. Trường Mầm non Sơn Ca được xây dựng đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2021 - 2022, tuy vậy còn thiếu nhiều trang thiết bị, nhất là khu vui chơi dành cho trẻ.