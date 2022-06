Tăng nguồn lực đầu tư từ hợp tác đối ngoại

Hội An đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác đối ngoại đạt hiệu quả, vừa mở rộng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp vừa góp phần tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển…

Người dân Wernigerode dự xem khai mạc Lễ hội “Đèn lồng Hội An” tại Wernigerode, Đức. Ảnh: Đ.H

Hợp tác cùng phát triển

Hội An cùng với thành phố kết nghĩa Wernigerode (Đức) vinh dự được nhận giải thưởng “Phát triển đô thị bền vững quốc gia Đức năm 2019” do Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển của Đức trao tặng.

Vượt qua gần 30 cặp thành phố khác cùng đăng ký tham dự, Hội An và Wernigerode đã được nhận giải thưởng ý nghĩa này. Mỗi thành phố nhận giải còn được tặng kèm 30.000 euro để sử dụng vào dự án của địa phương trên lĩnh vực phát triển mặt bằng đô thị theo hướng bền vững.

Để có được thành quả này, đòi hỏi những nỗ lực không ngừng từ cả hai phía trong chặng đường hợp tác, kết nghĩa từ năm 2013, với nhiều hoạt động giao lưu như: Lễ hội “Đèn lồng Hội An” tại Wernigerode, con đường cây xanh Wernigerode tại Hội An, Lễ hội bia Đức tại Hội An, hỗ trợ lao động Hội An sang học tập và làm việc tại Wernigerode…

Wernigerode còn góp vốn và kêu gọi chính phủ Đức tài trợ, thi công hoàn thành dự án lắp đặt, đưa vào sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Quảng trường Sông Hoài với kinh phí 170.934 EURO và xây dựng Chương trình hành động chung về thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đây là dự án đầu tiên do Chính phủ Đức tài trợ cho 2 thành phố kết nghĩa, trong đó chính phủ Đức tài trợ 90%, Hội An và Wernigerode bố trí kinh phí đối ứng, mỗi thành phố là 5%.

Ảnh: Đ.H

Chính phủ Đức đã tài trợ Hội An số tiền 178.000 EURO để phát triển giao thông bằng xe đạp và chương trình xe đạp chia sẻ miễn phí/chi phí thấp… Dự án “Lập kế hoạch tổng thể phát triển giao thông bằng xe đạp và chương trình xe đạp chia sẻ miễn phí/chi phí thấp tại Hội An” do UBND TP.Hội An phối hợp với tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam thực hiện đã vinh dự được Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Đức chọn trao giải thưởng “Giao thông đô thị toàn cầu”.

Ông Lothar Andert - Hội Văn hóa quốc tế Wernigerode cho rằng, các dự án góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hội An với Wernigerode cũng như Chính phủ Đức với Việt Nam thêm bền chặt.

“Chính phủ Đức mong muốn giúp địa phương phát huy tối đa nguồn năng lượng phong phú và có thể tái tạo, giúp giữ gìn và làm cho đô thị cổ đẹp hơn, người dân ngày càng có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn năng lượng sạch trong tương lai” - ông Lothar Andert nói.

Xây dựng thành phố sinh thái

Trong thời gian qua, các chương trình, dự án hợp tác với các đối tác, địa phương nước ngoài đều được Hội An triển khai đạt kết quả tích cực. Thành phố đang thực hiện dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu quá trình phát sinh khí thải gây biến đổi khí hậu ở Việt Nam” do Liên đoàn các đô thị Canada (FMC) tài trợ, với tổng kinh phí thực hiện hơn 9,6 tỷ đồng.

Hội An ghi dấu mốc “10 năm cùng tiến bước với Okinawa”, kết thúc “Dự án hỗ trợ xây dựng Hội An - thành phố sinh thái” theo chương trình hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), hướng đến xây dựng thành phố sinh thái và quản lý chất thải bền vững do Trung tâm JICA Okinawa, Hội vận động tái chế rác thải của người dân Okinawa và Naha (Nhật Bản) phối hợp với TP.Hội An thực hiện.

Thông qua dự án, môi trường của Hội An đã giảm ô nhiễm và trong lành hơn, đã xuất hiện một số mô hình hiệu quả như: không sử dụng túi ny lon ở Cù Lao Chàm, tái chế rác thải của phụ nữ thành phố, giảm thải rác thải và xử lý rác làm phân compost của một số doanh nghiệp. Diện mạo của thành phố nhờ vậy trở nên khang trang và xanh - sạch - đẹp.

Hơn 20 năm qua, Tổ chức JICA đã tích cực hỗ trợ một cách liên tục và đa dạng đối với việc bảo tồn phố cổ Hội An. Từ nguồn tài trợ của các tập đoàn kinh tế như TAKARA, TOTO, Hội An đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng một số khu nhà vệ sinh công cộng trong khu phố cổ, tại khu công viên Đồng Hiệp, An Hội… Dấu ấn rõ nét còn có Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH nói: “Số lượng du khách đến Hội An và tìm hiểu về Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng tăng, chứng tỏ hiệu quả đang được nâng cao và đặc biệt là thể hiện được một sản phẩm du lịch mới ở Hội An”.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, hoạt động đối ngoại ở Hội An thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Thành phố đã tranh thủ được rất nhiều nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, từ các thành phố kết nghĩa. Kế thừa truyền thống của đô thị thương cảng cổ xưa và là di sản văn hóa thế giới được bạn bè khắp thế giới yêu thích, Hội An đang tăng cường mối quan hệ hợp tác để tạo thêm nguồn lực và hội nhập phát triển.