Tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

(QNO) - Chiều 4/4, Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho hơn 100 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường An Xuân (TP.Tam Kỳ).

Hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu tại chỗ đối với trường hợp bị đuối nước, điện giật... Ảnh: N.P

Chuyên gia của Viện Khoa học an toàn Việt Nam truyền đạt các nội dung như quy trình sơ cấp cứu tại chỗ đối với trẻ em bị đuối nước, điện giật, bỏng, hóc dị vật và các trường hợp nạn nhân ngưng tim, ngưng thở; công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, ma túy và các chất gây nghiện; kỹ năng phòng tránh xâm hại và bạo lực học đường; huấn luyện, thực hành trải nghiệm các kỹ năng...

Được biết, mỗi năm cả nước có khoảng 6.600 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó nhóm tuổi chiếm tỷ lệ tử vong cao là 5-14 tuổi. Riêng tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em chiếm hơn 50% các trường hợp tử vong do tai nạn thương tích.