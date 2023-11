Tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngành công an cho nhân viên bưu điện

(QNO) - Sáng 20/11, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành công an cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo viên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng dẫn nhân viên bưu điện về thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngành Công an. Ảnh: MINH TUẤN

Tại hội nghị tập huấn, các báo cáo viên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã hướng dẫn quy trình, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã được triển khai trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an trên các lĩnh vực như xác nhận thông tin cư trú, xác nhận số chứng minh nhân dân và căn cước công dân; thực hiện cấp đổi, cấp lại căn cước công dân; thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới; thủ tục hành chính lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ...



Thông qua hội nghị tập huấn giúp cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành Bưu điện được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện các dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến do ngành Công an cung cấp. Qua đó giúp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngành Công an tại các điểm bưu điện khi có nhu cầu...

Hội nghị trên được tổ chức nhằm triển khai thực hiện các nội dung phối hợp tại Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.