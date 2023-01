Tập trung chăm lo tết cho người dân

Các ngành, địa phương trong tỉnh đang tập trung công tác chăm lo tết nhằm đảm bảo người dân có một cái tết ấm áp...

Trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi sẽ được chăm lo tết chu đáo. Ảnh: D.L

Chu đáo từng phần việc

Đã 2 mùa tết mới ở khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng, Nam Trà My), bà Hồ Thị Hồng cùng gia đình đã tạm vơi đi nỗi đau mất người thân. Bà nói: “Nhờ có Nhà nước, xã hội quan tâm nên gia đình có được chỗ ở mới, không lo sạt lở. Tết năm đầu buồn nhiều, nay thì đã tốt hơn. Tết đến đón tết cùng với làng, với bà con, Nhà nước thì hỗ trợ thêm nên gia đình tôi cũng yên tâm”.

Tại huyện Nam Trà My, đến nay nhiều phần việc chăm lo tết cho nhân dân đã được lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ chu đáo. Huyện Nam Trà My yêu cầu các xã khảo sát trong dân để đảm bảo lương thực dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2023, tuyệt đối không để ai thiếu gạo ăn, nhất là các nơi xảy ra dịch bệnh, vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Từ nay đến trước ngày 24 tháng Chạp, huyện sẽ chuyển tiền trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp tết, quà tết theo quyết định của cấp có thẩm quyền đến đối tượng chính sách người có công; trợ cấp hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Người dân ở khu dân cư Bằng La đã 2 năm đón tết ở nơi mới. Ảnh: D.L

Ngoài các chính sách, chế độ theo quy định, Nam Trà My thực hiện phong trào “Tết nhân ái” - Xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng thời kêu gọi các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành tổ chức chương trình, hoạt động “Tết nhân ái” chăm lo tết cho người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống được tốt hơn.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết: “Ngoài chăm lo tết cho nhân dân theo chế độ chung, huyện Nam Trà My sẽ trích ngân sách huyện, dự kiến hơn 500 triệu đồng để thăm, tặng quà người có công và trường hợp đặc biệt khó khăn, giúp họ có cái tết ấm áp hơn.

Theo kế hoạch, lãnh đạo huyện đi đến thăm tết, tặng quà 50 trường hợp là Bà mẹ Việt Nam anh hùng do huyện nhận phụng dưỡng, người có công với cách mạng thường xuyên đau ốm và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; tặng quà 150 người có công với cách mạng hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc hộ nghèo.

Ngoài ra, tặng quà 100 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội... Nhìn chung, việc chăm lo tết cho nhân dân sẽ được huyện tập trung thực hiện chu đáo”.

Không để ai thiếu tết

Theo Sở LĐ-TB&XH, đến thời điểm này, việc khảo sát nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, đặc biệt ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi bị thiệt hại nặng nề do thiên tai đã được sở yêu cầu các địa phương thực hiện. Từ đó các địa phương có đề xuất chính sách hỗ trợ nhân dân đột xuất ngoài chế độ, chính sách đã quy định.

Bà Hồ Thị Hồng (khu dân cư Bằng La) tại nơi ở mới. Ảnh: D.L

Ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Đối với các chế độ tiền trợ cấp hàng tháng, trợ cấp tết, quà tết của các cấp, đến lúc này đang được các địa phương trong toàn tỉnh thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào 20 tháng Chạp. Riêng quà tết, đơn vị cung ứng sẽ chuyển về tận các địa phương để địa phương tặng đến gia đình người có công, đến 25 tháng Chạp phải xong.

Đặc biệt năm nay đời sống của người lao động dự báo có khó khăn, nên các địa phương phải theo sát, nắm chắc tình hình tiền lương, thưởng để có hướng can thiệp, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh”.

Đối với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, người khuyết tật đang được nuôi dưỡng trong các trung tâm bảo trợ xã hội, UBND tỉnh đã có khoản hỗ trợ đón tết. Các cơ sở bảo trợ xã hội xây dựng kế hoạch, phân công người phục vụ, túc trực 24/24 để cho mọi người đều được đón tết đầm ấm.

Các địa phương phân công hội đoàn thể tham gia chỉnh trang, dọn dẹp, làm sạch đẹp ở các nghĩa trang, công trình ghi danh liệt sĩ để thân nhân thấy ấm lòng khi đến viếng hương trong dịp tết đến xuân về.