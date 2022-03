Tập trung khắc phục hậu quả vụ ca nô du lịch bị chìm ở Cửa Đại

(QNO) - Đã hơn 4 ngày trôi qua nhưng vụ chìm ca nô du lịch trên biển Cửa Đại (TP.Hội An) khiến 17 người chết vẫn gây ra không ít bàng hoàng, đau xót cho người dân trong nước. Lãnh đạo, các bộ, ban, ngành, cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, điều tra nguyên nhân và sớm đưa ra phương án khắc phục.

Ca nô du lịch QNa-1152 chở 39 người đi từ Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại thì bất ngờ bị chìm. Ảnh: PV

Thảm họa trên biển Cửa Đại

Khoảng 14h15p ngày 26.2, ca nô du lịch QNa-1152 của Công ty TNHH MTV Phương Đông chở 39 người di chuyển từ Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại (TP.Hội An) thì bất ngờ bị lật. Vị trí ca nô gặp nạn cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng đông. Nhận thông tin, BĐBP tỉnh điều động 6 ca nô cùng 60 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phối hợp với 15 ca nô doanh nghiệp khẩn trương cứu vớt nạn nhân trôi dạt trên biển.

Vị trí tàu gặp nạn cách bờ 1,5 hải lý về hướng đông. Ảnh: PV

Khi ca nô bắt đầu chìm dần nhưng vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong, BĐBP, ngư dân, chủ tàu đã nỗ lực tiếp cận, ứng cứu. Do vị trí bị nạn gần bãi cát, sóng vỗ mạnh nên triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: PV

Đến khoảng 16h25p cùng ngày, các lực lượng chức năng đã đưa vào bờ 35 nạn nhân. Trong đó có 22 người được cứu sống gồm ông Lê Sen - chủ tàu, 2 phụ tàu và 19 hành khách.

Khẩn trương cứu hộ

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm. Ảnh: PV

Nhận báo cáo vụ việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Hồ Quang Bửu đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu lực lượng chức năng, sở, ngành địa phương huy động mọi phương tiện, nhân lực tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn; tạo điều kiện tốt nhất để vận chuyển, cứu chữa các nạn nhân bị thương; hỗ trợ “hậu sự” các nạn nhân tử vong theo nguyện vọng của gia đình; thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn. Đồng thời đề nghị Quân khu 5 cử lực lượng, phương tiện phối hợp cứu hộ, cứu nạn và báo cáo Bộ Quốc phòng điều động lực lượng không quân của Sư đoàn 372 tổ chức tìm kiếm trên không.

Huy động toàn bộ phương tiện, nhân lực tham gia công tác tìm kiếm. Ảnh: PV

Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn được thành lập, điều hành các lực lượng BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, Cảnh sát biển Vùng 2, Vùng 3 Hải quân tham gia cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Huy động lực lượng, phương tiện của các doanh nghiệp vận tải thủy, các tàu cá của ngư dân tìm kiếm trên biển. Chính quyền địa phương huy động nhân dân tham gia tìm kiếm dọc bờ biển khu vực từ Điện Bàn đến Núi Thành.

Các đoàn công tác Trung ương triển khai phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích.Ảnh:PV

Ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cũng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm.

Từ chiều 26.2-28.2, hàng chục phương tiện, hàng trăm lượt người tham gia tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích. Khoảng 14 giờ ngày 28.2, lực lượng tìm kiếm nạn nhân cuối cùng tại kè đá thuộc Khu du lịch Vinpearl Hội An. Như vậy, trong vụ chìm ca nô thương tâm, lực lượng chức năng đã cứu 22 người, tìm thấy thi thể 17 nạn nhân.

Trong vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người. Ảnh: PV

Chung tay hỗ trợ người gặp nạn

Chủ tịch UBND tỉnh động viên, thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.Ảnh: PV

Bên cạnh công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích, trục vớt phương tiện thì bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương cùng doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ, bố trí, tạo điều kiện về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; hỗ trợ kinh phí điều trị, ăn, ở cho các nạn nhân bị thương và người nhà tại các bệnh viện; thuê xe đưa người chết về quê an táng theo nguyện vọng gia đình (Hà Nội 3, Hải Dương 1 và TP.Hồ Chí Minh 4); hỗ trợ kinh phí vận chuyển hỏa táng, mai táng tại nhà hoả táng ở Đà Nẵng cho 9 người chết.

Quân khu 5 hỗ trợ người gặp nạn. Ảnh: PV

Cạnh đó, hỗ trợ chỗ ở, ăn uống, phương tiện đi lại, vé máy bay về quê cho người thân các gia đình nạn nhân; tổ chức thăm hỏi, trao kinh phí của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người mất và bị thương trong vụ tại nạn với tổng số tiền hơn 560 triệu đồng (tính đến hết ngày 28.2).

Khẩn trương khắc phục

Cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân gây ra vụ lật ca nô. Ảnh: PV

Theo điều tra của cơ quan chức năng, phương tiện gây tai nạn là ca nô SB của Công ty TNHH MTV Phương Đông, số đăng ký QNa-1152, công suất 400 CV, trọng tải toàn phần 4,1 tấn, tổng sức chở 39 người. Ca nô có số đăng ký 1152/ĐK do Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15.1.2020; đăng kiểm số 00053/22V43 cấp ngày 19.1.2022, hiệu lực đến ngày 19.1.2023; giấy phép hoạt động vùng SB cách bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 12 hải lý, trong điều kiện gió không quá cấp 5.

Người điều khiển phương tiện là ông Lê Sen, sinh ngày 4.1.1970, trú phường Cửa Đại (TP.Hội An). Ông Sen có bằng thuyền trưởng hạng 3, số hiệu 00000357 Qna, cấp lần đầu ngày 30.11.2016, có giá trị đến 10.2.2027; bằng máy trưởng số hiệu 00012599.CC, cấp lần đầu ngày 1.7.2019 có giá trị đến 1.7.2024; chứng chỉ hành nghề điều khiển tốc độ cao loại I, số hiệu 00000962, cấp lần đầu ngày 23.8.2017; chứng chỉ điều khiển ven biển số hiệu 00004484, cấp lần đầu 31.12.2019; chứng chỉ an toàn ven biển số hiệu 00017471, cấp lần đầu ngày 19.10.2020; chứng chỉ an toàn cơ bản số hiệu 00005018.AH.NB, cấp lần đầu ngày 1.6.2020.

Quảng Nam tổ chức họp báo, thông tin về toàn bộ vụ việc. Ảnh: PV

Thời gian qua, công an tỉnh đã khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Sở GTVT tỉnh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vụ tai nạn. Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin đúng, đầy đủ, công khai về vụ tai nạn. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, danh nghiệp về an toàn giao thông đường thủy.