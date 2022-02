Tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hội An

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 1073 yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại Hội An xảy ra trong chiều nay 26.2 và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy tương tự.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: P.V

UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, UBND TP.Hội An tiếp tục huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trọng vụ tai nạn trên. Bố trí điều kiện y tế tốt nhất cứu chữa những nạn nhân bị thương; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Công an tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn, kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động vận chuyển khách tham quan du lịch đường thủy nội địa. Đồng thời siết chặt, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm; không để xảy ra sự việc tương tự.

Sở Giao thông vận tải kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý trách nhiệm nếu phát hiện vi phạm. Đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện gây ra tai nạn trên.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.