Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và mưa lũ gây ra

(QNO) - Chiều nay 18/10, UBND tỉnh đã ban hành công điện về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mạnh lên thành bão và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Bão số 5 hiện nay có sức gió mạnh cấp 8 (62 - 74km/h), giật cấp 10. Ảnh: Trung tâm DBKTTVQG

Để chủ động ứng phó với bão số 5 và khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 2 thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chỉ đạo tập trung khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, không được để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan, bị động, bất ngờ trong chỉ đạo ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung rà soát các phương tiện vận tải biển của các địa phương đang neo đậu và hoạt động khu vực vùng biển 2 tàu cá bị nạn (QNa-90129 TS và QNa-90927 TS) để hỗ trợ, phối hợp tham gia tìm kiếm cứu nạn các ngư dân.

Trạm bơm điện 19/5 (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) bị sạt lở mái taluy.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất ngay sau thiên tai.

Tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước.

Kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất; kiên quyết không để người dân sơ tán quay trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Hỗ trợ chỗ ở, lương thực đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ có nhà cửa bị thiệt hại, các hộ phải sơ tán, không để hộ dân nào bị thiếu lương thực.

Kiểm tra, rà soát, vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ, phòng tránh dịch bệnh sau mưa lũ. Kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại cụ thể đảm bảo theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ địa phương cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ.

UBND tỉnh yêu cầu không được để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan, bị động, bất ngờ. Ảnh: H.Đ

Sở GTVT và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nguyên vật liệu thiết yếu ở địa phương, của các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ và các nhà thầu thi công để khắc phục kịp thời các tuyến đường bị sạt lở đất gây bồi lấp, đảm bảo thông tuyến phục vụ nhân dân đi lại, sản xuất.

Sở NN&PTNT chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tàu cá, hoạt động sản xuất nông nghiệp; an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu, đang thi công. Sở Công Thương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn và vận hành an toàn các hồ đập thuỷ điện, hệ thống điện; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan của ngành điện để kịp thời khắc phục nhanh sự cố điện; bảo đảm nguồn lương thực, hàng hóa thiết yếu tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

Các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến thiên tai; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, kịp thời dự báo, cung cấp thông tin đến người dân và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn công trình; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ…