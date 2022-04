(QNO) - Chiều 1.4, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nông dân tất tả thu hoạch đậu phụng. Ảnh: T.C

Trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 250mm như trạm thủy văn Giao Thủy (huyện Duy Xuyên) 296mm, đo mưa Thăng Bình (huyện Thăng Bình) 265mm, trạm khí tượng Tam Kỳ (TP.Tam Kỳ) 254mm, đo mưa Núi Thành (huyện Núi Thành) 308mm, gây ngập úng, hư hại nghiêm trọng sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân của người dân.

Để tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, rà soát, triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ trong Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Các địa phương khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp; kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại.

Tiếp tục rà soát, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước. Kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất.

Thông báo chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, trên biển, các hồ chứa nước, chủ phương tiện vận tải thủy, đơn vị khai thác khoáng sản, đơn vị quản lý đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện biết thông tin về tình hình mưa lớn để chủ động bảo đảm an toàn cho người, công trình, tài sản và phương tiện.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển. Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển được biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Tiếp tục nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ, tàu du lịch,...) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường. Chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Hướng dẫn tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu trên địa bàn sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió. Hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản.

Nhiều diện tích dưa hấu của nông dân Đại Lộc bị hư hại. Ảnh: T.T

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, kịp thời thông tin, cảnh báo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai ứng phó kịp thời. Đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, thống kê đánh giá, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thiệt hại cụ thể đợt thiên tai.

Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị phương án sản xuất phù hợp với diễn biến thời tiết, thiên tai thời gian đến.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, đài truyền thanh địa phương tăng cường thời lượng, thường xuyên đưa tin về diễn biến thiên tai; phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lỡ đất và công tác chỉ huy ứng phó của các cấp chính quyền địa phương để nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Nam theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến thiên tai để các cơ quan liên quan và người dân biết, phục vụ kịp thời công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành khác phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Trong quá trình triển khai phải đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.