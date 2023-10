Tây Giang: Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong trường học

(QNO) – Công an huyện Tây Giang đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy (PCCC) nổ cho các trường học nội trú, bán trú và có bếp ăn tại trường - những nơi được xem có nguy cao xảy ra cháy nổ.

Từ phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, hơn 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học ATiêng và Trường THPT Võ Chí Công.đã được các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tây Giang phổ biến những quy định trong công tác PCCC; được hướng dẫn kỹ năng sử dụng điện, gas an toàn.

Sau khi giáo viên, học sinh cơ bản nắm các kiến thức, kỹ năng, Công an huyện đã tổ chức thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy bằng bình bọt MFZ4, bình khí CO2MT3 để dập tắt đám cháy.

Tham gia chương trình và được thực hành các kỹ năng PCCC, PơLoong Nghi – học sinh lớp 12/2, Trường THPT Võ Chí Công cho biết, đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết trong cuộc sống, giúp em có thể ứng phó, xử lý các tình huống cháy nổ bất ngờ xảy ra một cách rất an toàn. Những kiến thức học tập, tích lũy được khi về thôn, làng, em sẽ tuyên truyền rộng rãi để mọi người cùng hiểu, thực hiện tốt.

[VIDEO] - Cán bộ, giáo viên và học sinh thực hành PCCC:

Thầy giáo Nguyễn Công Tươi – Hiệu trưởng Trường THPT Võ Chí Công cho biết, nhà trường thường xuyên có hơn 200 học sinh ăn, ở, sinh hoạt tại chỗ và có tổ chức bếp ăn nội trú cho học sinh. Việc sử dụng điện, gas cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về PCCC.

“Thời gian qua, Công an huyện liên tục hỗ trợ, tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn thực hành các phương án PCCC bằng phương tiện, điều kiện hiện có. Đặc biệt, nhà trường coi trọng việc tập huấn cho lực lượng cấp dưỡng – người thường xuyên sử dụng điện, gas; nhân viên bảo vệ - người thường xuyên túc trực tại trường sẵn sàng cảnh báo, ứng phó kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra; các em học sinh kiến thức, kỹ năng PCCC. Việc 3 nhóm đối tượng này được thực hành sử dụng bình chữa cháy và có thể thoát hiểm đạt yêu cầu do lực lượng công an đặt ra là tín hiệu đáng mừng” – ông Tươi cho biết.

Cũng theo thầy giáo Tươi, phát huy hiệu quả phong trào, thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục duy trì, hướng dẫn các em các kỹ năng PCCC trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa để củng cố kiến thức, kỹ năng ứng phó cháy nổ trong nhà trường và cuộc sống.

[VIDEO] - Thầy giáo Nguyễn Công Tươi – Hiệu trưởng Trường THPT Võ Chí Công chia sẻ về hiệu quả thực hành kỹ năng PCCC trong trường học:

Thiếu tá Ngô Văn Thìn – Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, nhiều trường học trên địa bàn huyện tổ chức nội trú, bán trú và có bếp ăn cho giáo viên, học sinh tại trường là những nguy cơ xảy ra cháy nổ. Do đó, Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương phối hợp với các trường học tổ chức buổi tuyên truyền, thực hành kỹ năng PCCC. Trong đó tập trung thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu nạn, cứu hộ ban đầu như sử dụng bình chữa cháy xách tay, dùng chăn ướt dập đám cháy và cách di chuyển thoát nạn an toàn.

Công an huyện phấn đấu hoàn thành mục tiêu, tất cả cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học trở lên đều được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và cứu nạn cứu hộ ít nhất 1 lần/năm.