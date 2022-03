Tây Giang tập huấn nghiệp vụ công tác hội nông dân

(QNO) - Ngày 30 - 31.3, Hội Nông dân huyện Tây Giang phối hợp Công an huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội và tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho hội viên nông dân.

Học viên là chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân xã và chi hội trưởng, phó ở các thôn được trang bị kiến thức về công tác đại hội kiện toàn hội nông dân cơ sở và chi hội nhiệm kỳ 2018 - 2023; hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, công tác chuyên môn, định hướng sinh hoạt chi hội; hướng dẫn quy trình bầu bổ sung các chức danh của hội nông dân.

Công an huyện Tây Giang cũng triển khai các nội dung liên quan Luật Giao thông đường bộ, tác hại uống rượu bia khi tham gia giao thông; hướng dẫn nông dân kiểm tra an toàn phương tiện trước khi tham gia giao thông, kỹ năng xử lý tình huống; các quy định xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông.