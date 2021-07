Tây Giang tích cực chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

(QNO) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tiếp tục diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, huyện miền núi Tây Giang đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm.

Cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, trường THPT Tây Giang bố trí điểm sát khuẩn, đo thân nhiệt cho các thí sinh trước khi bước vào phòng thi. Ảnh H.Thúy

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, huyện miền núi Tây Giang có 171 thí sinh dự thi, tại 1 điểm thi trường THPT Tây Giang. Trong đó, trường THPT Tây Giang có 93 thí sinh, trường THPT Võ Chí Công 78 thí sinh. Ngoài 8 phòng thi chính thức, trường THPT Tây Giang chuẩn bị 1 phòng chờ và 1 phòng thi dự phòng dành cho các thí sinh thuộc diện tiếp xúc F1, F2 lây nhiễm Covid-19 (nếu có).

Bà Arất Mai Tình - Hiệu trưởng trường THPT Tây Giang cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị khá chu đáo, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có việc chuẩn bị máy đo thân nhiệt, máy rửa tay tự động, khẩu trang y tế cho các thí sinh, cán bộ giáo viên làm công tác coi thi.

"Nhà trường quán triệt giáo viên học, sinh luôn nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, học sinh 12 đang ở nội trú ôn tập tại trường, nhà trường tổ chức học từ thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật cho các em ở tại trường, nếu các em muốn về nhà phải có sự cho phép nhà trường và sự kiểm tra của nhân viên y tế. Đối với các học sinh ngoại trú thì dặn dò kỹ, đồng thời liên hệ phụ huynh các em chỉ di chuyển từ trường đến nhà, từ nhà đến trường học. Còn đối với giáo viên dạy ôn tập lớp 12, nhà trường quán triệt các thầy cô giáo ở yên trên địa bàn huyện, nếu rời khỏi địa phương phải khai báo y tế và báo cáo ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của huyện" - bà Tình chia sẻ.

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ngay từ đầu năm học, nhà trường chỉ đạo giáo viên bộ môn tìm hiểu, nắm bắt năng lực học tập học sinh. Từ đó xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp và đưa 3 môn Toán, Ngữ văn và Anh văn vào chương trình ôn tập chính khóa. Ngay sau khi kết thúc năm học, nhà trường tăng cường ôn tập những nội dung trọng tâm các môn học cho học sinh.

Em Aviết Thị Rát, học sinh lớp 12C1 trường THPT Tây Giang cho biết, em cũng như các bạn trong lớp đang tập trung ôn luyện kiến thức cơ bản, đặc biệt môn toán và dành thời gian học bài các môn xã hội. Mặc dù hiện nay dịch Covid-19 phức tạp, tụi em rất lo lắng, em và các bạn luôn động viên, cùng nhau cố gắng để vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất đậu vào trường mà mình mong muốn.

Ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia huyện cho biết, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động học sinh đi thi đảm bảo đúng thời gian quy định, phụ huynh thường xuyên nhắc nhở, động viên, khích lệ tinh thần con em mình, không vì một lý do gì mà các em bỏ kỳ thi. Đồng thời huyện bố trí thêm lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện, y tế túc trực đảm bảo sức khỏe cho các em trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo từ khâu ôn tập kiến thức, chuẩn bị cơ sở vật chất, các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 của huyện Tây Giang bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao nhất.