Năm nay, phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão được Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đang thu hút sự quan tâm, chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Qua đó, thực hiện tốt việc chăm lo tết cho người dân vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trao tặng nhiều phần quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.Q

Nét mới của phong trào

Ông Lê Tấn Minh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh cho biết, từ năm 2023, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam quyết định đổi tên phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (phát động lần đầu tiên vào năm 1999) thành phong trào “Tết nhân ái”, đảm bảo phù hợp với công tác hội và phong trào CTĐ trong nhiệm kỳ mới.

Đối tượng “Tết nhân ái” hướng đến không thu gọn ở người nghèo và nạn nhân chất độc da cam như trước đây, mà mở rộng cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo, người không nơi nương tựa, vô gia cư, xóm trọ lao động nghèo và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh...

“Không đơn thuần chỉ trao các suất quà tết, năm nay chúng tôi linh hoạt trong hình thức tổ chức như trao sinh kế bền vững, hỗ trợ sửa chữa, xây nhà mới, tặng sổ địa chỉ nhân đạo, tổ chức bữa cơm đoàn viên cùng những gia đình neo đơn, khó khăn…

Đáng chú ý, chúng tôi dành nguồn lực để tổ chức “Chợ tết nhân đạo” phục vụ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn mua sắm tết với các gian hàng miễn phí, gian hàng trợ giá và đi kèm các dịch vụ, chương trình tặng quà, vui chơi miễn phí” – ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, với tinh thần “Tặng quà - vui tết” cho những người có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa rộng rãi thông điệp “Tết nhân ái - Lan tỏa yêu thương, gắn kết cộng đồng”, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung kêu gọi, vận động nguồn lực thông qua các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh… Qua đó trao gửi, chia sẻ yêu thương đến với những người yếu thế, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán của dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, hiện nay công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là dịp tết đến xuân về. Bên cạnh chương trình của các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh, phong trào “Tết nhân ái” của Hội CTĐ tỉnh là một trong những hoạt động nhân văn sâu sắc, lan tỏa hiệu quả thông điệp chung tay vì cộng đồng.

“Các cấp hội CTĐ trên địa bàn tỉnh cần tích cực vận động, vận dụng hiệu quả các nguồn lực và linh hoạt tổ chức các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, sát đúng với đời sống người dân. Tất cả vì mục tiêu chung mà tỉnh hướng đến là không để bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc trong dịp đón Tết Quý Mão 2023” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lan tỏa yêu thương

Là một trong những trường hợp đầu tiên nhận phần quà trị giá 500 nghìn đồng do Hội CTĐ tỉnh trao tặng, bà Võ Thị Trâm (thôn An Mỹ, xã Tam An, Phú Ninh) rất vui mừng. Bà Trâm nói, đây là món quà tết giá trị nhất mà bà từng nhận được. “Tôi lớn tuổi, bị khuyết tật, đời sống gia đình còn nhiều khó khăn. Mọi năm chủ yếu nhận gạo, mắm, muối của xã, thôn hỗ trợ.

Năm nay, nghe tin Hội CTĐ tỉnh tặng phần quà đến 500 nghìn đồng, tôi thật sự xúc động và biết ơn. Như vậy, năm nay tôi có thể đón một cái tết cổ truyền ấm áp, yên vui với con cháu” – bà Trâm tâm sự.

Tính đến chiều 5/1, tổng nguồn lực hỗ trợ mà Hội CTĐ tỉnh tiếp nhận là hơn 4,2 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, bao gồm tiền mặt, suất học bổng và quà tặng.

Đáng chú ý, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ hơn 2,9 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng các đợt mưa bão cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Công ty CP Phân bón và hóa chất dầu khí miền Trung (thuộc Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí) hỗ trợ 500 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Ông Hoàng Văn Cương (thành viên phụ trách kinh doanh Công ty CP Phân bón và hóa chất dầu khí miền Trung tại Quảng Nam) cho biết: “Chúng tôi là một đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh nên mong muốn góp sức cho địa phương trong công tác an sinh xã hội. Giá trị món quà trao tặng không lớn nhưng phần nào giúp người có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết đủ đầy”.

Ông Lê Tấn Minh cho biết, khi tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ, Hội CTĐ tỉnh sẽ khẩn trương phân bổ về các địa phương và kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Đồng thời phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Qua đó đảm bảo việc hỗ trợ diễn ra theo đúng kế hoạch, kịp thời và đúng đối tượng.