Tết yên vui

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các hoạt động vui xuân đón tết của người dân ở 22 xã, thị trấn huyện Thăng Bình diễn ra ấm áp, yên vui.

Ngành chức năng huyện Thăng Bình tặng quà, chúc tết người dân. Ảnh: VIỆT QUANG

Theo bà Võ Thị Ngọc Ánh - Trưởng phòng LĐ-TB&XH Thăng Bình, để công tác chăm lo tết được kịp thời, chu đáo, đơn vị đã tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn đi thăm hỏi, động viên và chúc tết các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công, chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm và chúc tết các đơn vị điều dưỡng thương binh, bệnh binh, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai, Làng hy vọng...

“Các chế độ trợ cấp, ưu đãi đối với người có công được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Nhiều nghĩa trang liệt sĩ được nâng cấp, tu bổ, viếng hương trước, trong và sau tết” - bà Ánh nói.

Từ trước tết, các tuyến đường của trung tâm thị trấn Hà Lam được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Các băng rôn, cụm pa nô, cổng chào, đèn led bố trí hài hòa, bắt mắt. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra sôi động, nhộn nhịp ở khắp các địa bàn như bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, đua thuyền, hát múa..., thu hút người dân tham gia.

Vệ sinh môi trường được các cơ quan, người dân chú trọng, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, không có tình trạng rác thải ứ đọng, nhất là khu vực nội thị Hà Lam và các tuyến đường chính như quốc lộ 1, đường 14E, đường Võ Chí Công.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp tết cố truyền đảm bảo tốt. Các tôn giáo hoạt động bình thường, ổn định và có mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền. An ninh nông thôn - đô thị đảm bảo.

Vào dịp tết năm nay, huyện Thăng Bình đã đưa vào hoạt động điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương tại Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện ở thị trấn Hà Lam thu hút đông đảo người dân trong và ngoài huyện.

Nhìn chung, thị trường hàng hóa trước, trong và sau tết được các cơ sở, cửa hàng kinh doanh ở Thăng Bình chuẩn bị chu đáo, phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã. Trong đó, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu đã đáp ứng nhu cầu mua sắm, sử dụng của người dân.

Nhờ chú trọng triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nên hầu hết hàng hóa bày bán trên địa bàn Thăng Bình là hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa có thương hiệu, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, trong đó điểm nhấn là các sản phẩm bản địa có uy tín, thương hiệu như nước mắm Cửa Khe (Bình Dương), nếp Hương Lân (Bình Đào), bột ngũ cốc “cô Một” (Bình Định Bắc)...