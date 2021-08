Thăng Bình phong tỏa toàn xã Bình Triều, tạm dừng hoạt động chợ tạm tại Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được

(QNO) - Sáng nay 6.8, UBND huyện Thăng Bình quyết định thực hiện biện pháp phong tỏa để thiết lập vùng cách ly khu vực có nguy cơ rất cao lây nhiễm Covid-19 trên toàn địa bàn xã Bình Triều.

Chốt kiểm soát dịch tại thôn Vân Tây, xã Bình Triều. Ảnh: BIÊN THỰC

Thời gian thực hiện quyết định là 14 ngày, bắt đầu từ 12 giờ hôm nay 6.8 đến 12 giờ ngày 21.8. Trong khoảng thời gian này, xã Bình Triều thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm; triển khai ngay các hoạt động theo phương án thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế trên toàn địa bàn xã.

UBND huyện Thăng Bình giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, hướng dẫn Trạm Y tế xã Bình Triều triển khai các biện pháp cụ thể phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế trong khu phong tỏa theo đúng quy định. UBND xã Bình Triều chủ trì khẩn trương xây dựng, triển khai phương án thiết kế vùng cách ly y tế tại khu vực trên đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Xã Bình Triều thực hiện tốt công tác tuyên truyền các thông tin cần thiết trong vùng cách ly; yêu cầu người dân chỉ ở trong nhà, thực hiện cách ly nhà với nhà để phòng chống lây lan dịch bệnh. Thiết lập các chốt, trạm kiểm soát ra vào vùng cách ly. Đảm bảo an ninh, an toàn trật tự, an sinh xã hội, hậu cần trong vùng cách ly. Chỉ đạo Trạm Y tế xã thường xuyên theo dõi diễn biến về tình trạng sức khỏe của người dân trong vùng cách ly.

* UBND huyện Thăng Bình cũng quyết định tạm dừng hoạt động chợ tạm tại Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được (xã Bình Phục) từ 6 giờ hôm nay đến 6 giờ ngày 20.8.

UBND huyện giao xã Bình Phục chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất và công nghiệp - dịch vụ huyện, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, hội - đoàn thể... tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Kịp thời xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng nêu trên.