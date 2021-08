Thăng Bình tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Ngay sau khi phát hiện 2 ca dương tính Covid-19 tại xã Bình Triều vào sáng nay 3.8, UBND huyện Thăng Bình đã ban hành quyết định tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch.

Theo đó tạm dừng các hoạt động: bida, bóng đá (kể cả bóng đá mini), bơi lội, phòng tập thể hình (gym), thể dục thẩm mỹ (aerobic), yoga; quán bar, quán pub, karaoke, mát xa, spa, thẩm mỹ viện, internet, game, rạp chiếu phim; cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, trà sữa, giải khát (được phép bán mang đi hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp).

Thăng Bình cũng tạm dừng hoạt động các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, lớp bồi dưỡng năng khiếu, dạy kèm; chăm sóc trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập (trường mầm non, trường mẫu giáo, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập); vui chơi, giải trí tại công viên, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, các câu lạc bộ thể dục - thể thao; bãi tắm biển công cộng.

Thời gian áp dụng từ 12 giờ ngày 3.8 cho đến khi có văn bản mới.