Tháng hành động vì an toàn thực phẩm được triển khai từ ngày 15.4 - 15.5

Sơ kết quy chế phối hợp quản lý an toàn thực phẩm

Q.VIỆT | 20/01/2022 - 17:33

(QNO) - Sáng nay 20.1, Chi cục Chăn nuôi và thú y phối hợp Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản (Sở NN&PTNT), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế), Cục Quản lý thị trường Quảng Nam và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021.