Thanh niên An Lạc xuống đồng giúp dân gieo sạ

(QNO) – Những ngày qua hàng chục Đoàn viên Thanh niên Chi đoàn thôn An Lạc, xã Duy Thành (Duy Xuyên) không quản ngại trời mưa phùn lạnh giá khẩn trương xuống đồng dọn ruộng, gieo sạ vụ đông - xuân cho gia đình bà Võ Thị Chín. Hoàn cảnh bà Chín khá đáng thương, là mẹ đơn thân nuôi con gái bị bệnh nằm tại chỗ hơn 19 năm nay, gần đây bà bị ngã gãy chân khi ra đồng nên đi lại rất khó khăn.

Hơn 19 năm nay, bà Võ Thị Chín (đội 9, thôn An Lạc, xã Duy Thành) gồng gánh nuôi con gái Võ Thị Thùy (SN 2004) bị bệnh nằm tại chỗ từ lúc 22 tháng tuổi.

Hoàn cảnh đã cơ cực nay còn khó khăn, trong lúc ra đồng làm ruộng bà Chín không may bị trượt ngã gãy chân. Bà phải nhập viện phẫu thuật và trị liệu dài ngày, mọi hoạt động đều nhờ người khác giúp đỡ.

Đoàn viên Thanh niên thôn An Lạc xuống đồng giúp bà Chín gieo sạ. Ảnh: Q.H.H

Nắm được thông tin trên, Chi đoàn thôn An Lạc đã vận động các đoàn viên ra quân giúp đỡ bà Chín dọn ruộng, lên luống và gieo sạ vụ đông xuân kịp thời vụ.

Đa số đoàn viên sinh đều làm ruộng thành thạo. Ảnh: Q.H.H

Anh Phan Minh Chung - Bí thư Đoàn Thanh niên thôn An Lạc cho hay, vừa qua chi đoàn thôn đã phối hợp với người dân địa phương giúp đỡ gia đình bà Chín gieo sạ lúa trà 1 và 2 với tổng diện tích hơn 4 sào đất.

Đa số đoàn viên đều nhiệt tình tham gia dọn ruộng. Mỗi người một việc như phát cỏ bờ, lên luống, rải phân, giống… thành thạo. Cạnh đó, các bạn đoàn viên còn giúp bà Chín dọn dẹp nhà cửa và sửa chữa các vật dụng hư hỏng trong gia đình.

Cùng nhau sửa đất gieo sạ lúa. Ảnh: Q.H.H

Anh Đoàn Văn Việt (thôn An Lạc) chia sẻ: "Cô Chín một mình nuôi con bệnh 19 năm nay, gia cảnh khó khăn. Được huy động giúp cô Chín, mình cảm thấy rất vui và sẵn sàng, mình cũng rủ thêm một số bạn ở địa phương tham gia".

Được biết, hàng chục năm qua, hai mẹ con bà Chín sống trong ngôi nhà cấp 4 tạm bợ, ngôi nhà trống trơn không có gì đáng giá. Để có tiền thuốc thang, nuôi con gái đang mắc bệnh, hằng ngày bà Chín dãi nắng dầm mưa rong ruổi khắp các nẻo đường quê để mua ve chai nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Cạnh đó, bà xin mượn ruộng đất bỏ hoang của người dân để canh tác, nuôi thêm vài con già để bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sống ở làng quê, bà Chín luôn cởi mở, tận tình với mọi người chung quanh nên ai cũng yêu thương giúp đỡ lúc bà gặp khó khăn.

Bà Chín bị trượt ngã gãy chân phải nằm tại chỗ. Ảnh: Q.H.H

"Tôi không may bị trượt chân ngã, cũng may nhờ cháu Chung bên đoàn biết được đưa đến bệnh viện mổ, bà con hàng xóm thì hỗ trợ thuốc thang và giúp đỡ đi lại, tôi rất biết ơn. Những ngày nằm viện, tôi nhờ anh em và bà con lối xóm nấu cơm mang cho con bé ăn. Bây giờ đi lại không được không biết chuyện đồng án thế nào, may được các cháu đoàn viên giúp đỡ, tôi rất cảm kích và vui mừng" - bà Chín bộc bạch.



Không chỉ giúp đỡ bà Chín, Đoàn viên Thanh niên thôn An Lạc còn nhiệt tình chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác tại địa phương.