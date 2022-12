Thanh tra Công an tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa

(QNO) - Ngày 29/12, Thanh tra Công an tỉnh khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hồ Thị Nghỉ (thôn 1, xã Phước Đức, Phước Sơn).

Cán bộ chiến sĩ Phòng Thanh tra Công an tỉnh cùng bà Hồ Thị Nghỉ bên căn nhà mới. Ảnh: L.S

Sau thời gian thi công, ngôi nhà hộ bà Hồ Thị Nghỉ đã hoàn thành với đầy đủ phòng công năng, kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng. Tại buổi bàn giao, Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng - Chánh Thanh tra Công an tỉnh nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Hồ Thị Nghỉ thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, Công an nhân dân Việt Nam, truyền thống đạo lý “tương thân, tương ái”, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gắn bó thêm tình đoàn kết quân - dân.

Dịp này, Thanh tra Công an tỉnh, Ban tổ chức chương trình "Đông ấm áp, xuân yêu thương" Công an tỉnh, Công an huyện Phước Sơn và Chi đoàn cơ sở Tham mưu - xây dựng lực lượng - hậu cần cũng tặng quà, trao nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho gia đình bà Nghỉ.