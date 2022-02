Thắp lửa yêu thương, xoa dịu nỗi đau

(QNO) – Mùi khói hương thoảng nhẹ trong gió, những ánh mắt đau đáu nhìn ra khơi. Biển Cửa Đại sau ngày xảy ra vụ chìm ca nô kinh hoàng khiến 17 người thiệt mạng, không khí tang thương vẫn chưa hết nguôi ngoai, đọng lại là tình người, sự lan tỏa yêu thương để xoa dịu nỗi đau của những gia đình nạn nhân xấu số.

Tay run run đốt nắm hương, ông Ngô Văn Mạnh chắp hai tay hướng ra biển khấn. Tiếng ông thầm thì trong gió. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt bơ phờ sau 2 đêm không ngủ, ông đứng bất động lặng im nhìn những con sóng đuổi vào bờ. Tàn hương rơi xuống đôi tay vỡ nhòa theo gió.



Ông Ngô Văn Mạnh bần thần trước nỗi đau quá lớn của gia đình bạn bè. Ảnh: V.L

Đại tang xã Nam Hồng

Chiều 26.2, xã Nam Hồng (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) chấn động khi thông tin về vụ chìm ca nô du lịch trên vùng biển Cửa Đại (Hội An). Ai cũng dáo dác, hớt hơ hớt hải cuống cuồng hỏi nhau, bởi trên "chuyến tàu định mệnh" đó có nhiều người con xã Nam Hồng đang đi du lịch.

Ông Ngô Văn Mạnh như chết lặng, linh tính điều dữ đã xảy ra với gia đình người bạn thân mình là anh Nguyễn Xuân Hưng (sinh năm 1980, đi cùng vợ và 3 con nhỏ). Lập cập gọi vào số máy bạn, đáp lại sự sốt ruột của ông Mạnh là ... điện thoại ngoài vùng phủ sóng. “Vợ chồng bạn vào Đà Nẵng hôm thứ 5, nó nhắn ngày mai (26.2 - PV) gia đình sẽ đi Cù Lao Chàm vì mấy đứa con thích đảo. Không ngờ chuyến đi trở thành định mệnh. Đau đớn quá…”, ông Mạnh vò đầu.

Gần hết tháng giêng nhưng trời vẫn còn lạnh buốt, từng cơn gió từ biển tạt vào thông thốc. Phía ngoài cồn cát, sóng dội bờ làm nước văng lên chạm vào những đụn hương lốm đốm. Ông Mạnh đứng dậy, đi ra biển.

Trong số 17 nạn nhân thiệt mạng, xã Nam Hồng có 8 người, tất cả là anh em thuộc 2 gia đình bà con. Gia đình anh Nguyễn Xuân Hưng mất 3 người gồm 2 vợ chồng và con gái nhỏ (sinh năm 2019), hai con trai anh Hưng may mắn được cứu sống.

Những kỷ vật còn sót lại của các nạn nhân vụ chìm ca nô du lịch trên biển Cửa Đại chiều 26.2 - Ảnh: V.L

Ông Phạm Trung Hiếu – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Hồng cho biết, hầu hết nạn nhân ở quê nên cuộc sống bình thường, nhưng vì muốn biết Đà Nẵng, Hội An nên góp tiền rủ nhau đi chơi.

“Ngay khi nhận được thông tin có người dân bị tai nạn tại Hội An, chính quyền xã đã cấp tốc báo lên huyện Đông Anh và UBND TP.Hà Nội, đồng thời tổ chức đoàn công tác về gia đình nạn nhân ngay trong đêm thăm hỏi động viên. Sáng 27.2 đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh dẫn đầu cùng Chủ tịch UBND xã Nam Hồng và tôi cùng đại diện gia đình nạn nhân ngay lập tức vào Hội An lo hậu sự và tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại”, ông Hiếu cho biết.

Nghĩa tình Quảng Nam

Ngày 27.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trực tiếp đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ tiền cho gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại. Ảnh: HP.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng nhiều lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành hữu quan đã có mặt hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, yêu cầu địa phương và các cấp ngành liên quan nhanh chóng lo chu đáo hậu sự cũng như hỗ trợ nạn nhân và gia đình các nạn nhân nơi ăn chốn ở một cách tốt nhất.

Tính đến trưa nay 28.2, các cá nhân và tổ chức thiện nguyện đã huy động 16 chiếc xe để đưa nạn nhân và những người thiệt mạng về quê; quyên góp hơn 400 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong, các nạn nhân được cứu sống trong vụ lật tàu chiều 26.2 trên vùng biển Cửa Đại.

Nhiều phần quà vật chất, tiền bạc cũng đã được kịp thời trao đến gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương phần nào xoa dịu những đau thương mất mác. Có mặt tại cảng Cửa Đại sáng 27.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chỉ đạo chính quyền TP.Hội An và các ngành liên quan cố gắng hỗ trợ tối đa nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Riêng cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng (tổng cộng 51 triệu đồng).

Lãnh đạo TP.Hội An trao tiền hỗ trỡ cho đại diện gia đình các nạn nhân - Ảnh: V.L

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ, từ khi vụ tai nạn xảy ra thành phố đã lo tất cả mọi thứ từ hỗ trợ khẩn cấp tiền cho nạn nhân, bố trí nơi ăn ở miễn phí cho gia đình nạn nhân đến hỗ trợ phương tiện đưa thi thể, tro cốt về quê. Đặc biệt, bên cạnh hỗ trợ của tỉnh (5 triệu đồng cho người chết và 2 triệu đồng cho người sống) thì Hội An cũng hỗ trợ số tiền tương ứng. Toàn bộ chi phí ăn ở cho thân nhân các nạn nhân; rồi xe đưa nạn nhân về địa phương, kinh phí hỏa thiêu, khâm liệm… được thành phố lo toàn bộ.

Đến nay, 9 thi thể nạn nhân đã được thành phố tổ chức khâm liệm đưa về quê từ sáng hôm qua (27.2), riêng 6 trường hợp hỏa táng (theo nguyện vọng gia đình) cũng đã được đưa lên máy bay về quê an táng sáng nay. Riêng cháu bé mất tích cuối cùng vừa được tìm thấy đầu giờ chiều nay 28.2 đang hỏa thiêu tại Đà Nẵng, dự kiến chiều nay cũng sẽ đưa về quê.

Ông Phạm Trung Hiếu – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Hồng chia sẻ, dù rất đau thương mất mác nhưng chúng tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền và người dân địa phương đã tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ chu đáo dành cho gia đình nạn nhân và chúng tôi yên tâm lo hậu sự trong những ngày ở lại Hội An, qua đó giúp nguôi ngoai phần nào nỗi đau không ai mong muốn này".