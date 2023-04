Thí điểm mô hình lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

(QNO) - Ngày 13/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 09 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 54 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Chính phủ vừa ban hành nghị định hướng dẫn thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Ảnh: H.Đ

Nghị định 09 quy định các nội dung như tiêu chí lựa chọn trại giam thực hiện thí điểm; tiêu chí lựa chọn tổ chức hợp tác với trại giam để thực hiện hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề và thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Tiêu chuẩn lựa chọn trại giam thực hiện thí điểm gồm: có khó khăn về cơ sở vật chất để tổ chức các ngành nghề lao động, hướng nghiệp, dạy nghề phục vụ công tác tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân trong phạm vi trại giam. Có nhu cầu về việc làm, khả năng quản lý, bố trí cán bộ, chiến sĩ và số lượng phạm nhân để hợp tác với tổ chức trong nước để tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân. Bảo đảm an ninh, an toàn khi tổ chức thực hiện thí điểm.

Đối tượng áp dụng gồm: cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, các trại giam thuộc Bộ Công an được thí điểm; cán bộ, chiến sĩ của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an và trại giam được thí điểm; viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nơi có trại giam thực hiện thí điểm; UBND cấp huyện, cấp xã nơi có khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam...