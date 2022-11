Thị trấn Trà My ra mắt Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy

(QNO) - Sáng nay 1/11, UBND thị trấn Trà My (Bắc Trà My) ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” tại khu dân cư Trung Thị.

Diễn tập xử lý tình huống cháy giả định tại tổ Trung Thị, thị trấn Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Mô hình với sự tham gia của 6 hộ dân. Các hộ dân được tập huấn cơ bản kiến thức phòng cháy chữa cháy và được trang bị 6 chuông báo động tại nhà. Tại buổi mắt mô hình, các hộ dân được diễn tập tình huống cháy giả định tại tổ liên gia.

Thiếu tá Ngô Đình Kiên - Phó Trưởng Công an thị trấn Trà My cho biết, với điều kiện một huyện miền núi thì Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy sẽ giúp người dân chủ động hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là trường hợp lực lượng cứu hộ, cứu nạn chưa có mặt kịp tại hiện trường.