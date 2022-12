Thu hút thêm nguồn lực từ nước ngoài

Quảng Nam chú trọng hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trẻ em khiếm thính được học tập để có thể giao tiếp, hòa nhập đời sống. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Nhân văn, thiết thực

Hearing and Beyond in Vietnam là một trong những tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có hoạt động thiết thực giúp trẻ em khiếm thính hòa nhập với xã hội.

Ngôi trường Educating Deaf and Hard of Hearing Children do bà Maire McCainn (quốc tịch Úc) - đại diện Hearing and Beyond in Vietnam thành lập ở phường Thanh Hà (Hội An) hiện có 25 trẻ em khiếm thính ở TP.Hội An, huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn học tập.

Giai đoạn 2016 - 2018, Quảng Nam đã tiếp nhận 352 chương trình, dự án và phi dự án PCPNN với tổng giá trị viện trợ gần 593,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh đã tiếp nhận 280 chương trình/dự án và phi dự án với tổng giá trị viện trợ đạt gần 465,9 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Quảng Nam đã tiếp nhận 49 chương trình, dự án với tổng giá trị viện trợ đạt gần 61,77 tỷ đồng.

Ngày 2 buổi, các em khiếm thính được hỗ trợ thiết bị nghe để học đọc, viết, làm toán, học tiếng Việt; những em không nghe, không nói được cũng được học các kỹ năng giao tiếp để hòa nhập với đời sống.

Chị Đồng Thị Như Liên (người trực tiếp quản lý trường học mỗi khi bà Maire vắng mặt) cho hay, tại đây, nhiều em nhỏ đã tiến bộ mỗi ngày. Nơi đây nhận nuôi dạy các em có độ tuổi từ cấp 1 đến cấp 2. Ngoài học tập, vui chơi, các em có thể tham gia học thêm các nghề tùy vào sở thích.

“Tôi và 5 giáo viên chăm lo cho các em học tập, ăn uống, nghỉ ngơi... Chúng tôi rất nặng lòng với dự án nhân văn này” - chị Liên nói.

Ông Trần Văn Hải - Chánh Văn phòng Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Quảng Nam cho biết, trong năm 2022, các dự án và khoản tài trợ PCPNN tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ máy tính, đầu tư hệ thống nước sạch cho trường học, tặng xe đạp, học bổng cho học sinh, đầu tư công trình vệ sinh, tặng bò sinh sản, tặng áo ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây phòng học, xây phòng để phòng chống thiên tai cho người dân, cải thiện nhà ở cho người khuyết tật, người nghi nhiễm chất độc dacam/dioxin...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho biết, vận động, thực hiện viện trợ PCPNN luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh. UBND tỉnh luôn kịp thời chỉ đạo các sở, ban ngành, hội đoàn thể và các địa phương tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các tổ chức PCPNN đến viện trợ.

Trong quá trình thẩm định và tiếp nhận các khoản viện trợ, luôn chú trọng tính thiết thực, hiệu quả của dự án. Các tổ chức PCPNN góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân, đóng vai trò cầu nối thông tin giữa Quảng Nam với các nước trên thế giới.

Đây là kênh thu hút vốn đầu tư và mở rộng quan hệ đối ngoại, từ đó nâng cao hình ảnh của Quảng Nam với thế giới, giới thiệu về môi trường đầu tư cởi mở, thân thiện, minh bạch của tỉnh.

Thu hút thêm nguồn lực

Theo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Quảng Nam, tham dự hội nghị xúc tiến vận động viện trợ PCPNN do UBND tỉnh phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tại Hà Nội đã mở thêm cơ hội thu hút nguồn lực từ nước ngoài.

Đơn vị đã gặp gỡ, tìm hiểu các đối tác mới và vận động các tổ chức PCPNN quan tâm tài trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số... của tỉnh.

Tuy vậy, khó khăn trong vận động viện trợ là một số cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh chưa quan tâm đúng mức và còn lúng túng trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức PCPNN, nhất là thủ tục ghi thu, ghi chi.

Một số cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ chưa có cán bộ chuyên trách đủ năng lực và kinh nghiệm để tham mưu lãnh đạo địa phương, đơn vị trong tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ PCPNN.

Ông Trần Văn Mai - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Quảng Nam cho rằng, để đẩy mạnh vận động viện trợ PCPNN, Sở Ngoại vụ cần giới thiệu thêm các tổ chức PCPNN đến hoạt động tại Quảng Nam.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tóm tắt thông tin về lĩnh vực, địa bàn hoạt động của các tổ chức PCPNN để Quảng Nam thuận tiện trong tìm kiếm thông tin về các tổ chức PCPNN, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận tài trợ dự án.

UBND tỉnh tổ chức thêm các hội nghị xúc tiến vận động viện trợ PCPNN. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các chường trình dự án trên địa bàn tỉnh, kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng các mô hình, dự án viện trợ PCPNN hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, trong vận động viện trợ PCPNN năm 2023 cần kêu gọi các tổ chức ưu tiên nguồn lực cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, vùng thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan thường xuyên phổ biến tới các cấp, ngành, địa phương các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN để chủ động xúc tiến vận động viện trợ và tăng cường điều phối các khoản viện trợ PCPNN.