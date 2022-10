Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ

(QNO) - Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh thành và lãnh đạo bộ ngành liên quan tập trung chỉ đạo, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Nhiều khu vực tại Đại Lộc ngập sâu do ảnh hưởng mưa lớn vừa qua (ảnh chụp sáng 15/10). Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Hôm nay 17/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Công điện số 964 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh thành: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cùng các bộ ngành liên quan.

Công điện nêu rõ, hoàn lưu bão số 5 kết hợp không khí lạnh đã gây mưa rất lớn tại một số địa phương khu vực Trung Bộ, đặc biệt tại Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam. Mưa lũ đã làm một số người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân ngập sâu, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học bị thiệt hại nặng nề.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh thành nêu trên và lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau lũ.

Các địa phương bị ảnh hưởng, nhất là Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị tập trung chăm lo, bảo đảm cuộc sống cho người dân sau mưa lũ, không để người dân thiếu đói, không để người dân không có chỗ ở; tìm kiếm người còn mất tích; hỗ trợ cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn.

Khẩn trương rà soát các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là hộ nghèo, hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hộ ở nơi bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt giao thông, tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Sắp xếp, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở do mưa lũ; huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ.

Các địa phương tập trung khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hại, ngập lũ, nhất là trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, tuyến giao thông huyết mạch, công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập để sớm cho học sinh trở lại trường, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, khôi phục sản xuất sau lũ, góp phần ổn định đời sống cho người dân và chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới.

Tiếp tục tổ chức lực lượng rà soát khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, chủ động sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại do sạt lở đất. Khẩn trương rà soát, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lũ, kịp thời báo cáo cấp cơ thẩm quyền theo đúng quy định.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp các địa phương chỉ đạo, triển khai khắc phục nhanh nhất các tuyến giao thông trọng yếu, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông cho người dân; tập trung huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục ngay các tuyến giao thông bị sạt lở.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo vệ sinh trường lớp, khắc phục công trình bị hư hỏng; vận động hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, sách vở và đồ dùng học tập cho trường học, cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ nhằm tạo điều kiện cho học sinh trở lại học bình thường sớm nhất.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân; tổng hợp tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp của các địa phương, phối hợp cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng xem xét hỗ trợ kịp thời...