Thủ tướng yêu cầu chủ động triển khai ứng phó với bão, mưa lũ

(QNO) - Hôm nay 6.10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1311 yêu cầu các bộ ngành, địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

Đường giao thông ở Phước Sơn hư hỏng do ảnh hưởng cơn bão số 6 vừa qua. Ảnh: TRỌNG Ý

Công điện nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh mạnh có khả năng gây ra các đợt mưa rất lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đây là khu vực đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lớn thời gian vừa qua, nhất là do ảnh hưởng của bão số 5, số 6 nên nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, ven sông suối, lũ ống, lũ quét, sạt lở tại khu vực miền núi, nguy cơ mất an toàn hồ đập.

Để chủ động ứng phó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức kêu gọi, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu công trình) thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú.

Kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển và ven biển.

Rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân để bảo đảm an toàn, đồng thời phòng chống dịch Covid-19.

Các địa phương chuẩn bị lực lượng phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão mạnh, lũ lớn, ngập lụt trên diện rộng khu vực thấp trũng, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra ngập lụt, sạt lở đất năm 2020, sẵn sàng cho tình huống gây chia cắt, cô lập các khu vực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác sơ tán, di dời dân cư, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu...