Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ

Sông Tranh 2 vận hành điều tiết hồ chứa đón lũ, cắt lũ cho hạ du

TẤN SỸ | 10/10/2022 - 18:35

(QNO) - Ảnh hưởng của mưa to kéo dài, Từ 7h sáng 10.10, trên địa bàn hai huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My đón lượng mưa lớn. Lưu lượng nước về hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 là hơn 3842m3/s, tương ứng với mực nước hồ ở cao trình 156,68m.