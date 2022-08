Thưởng thức ẩm thực ở xứ núi Trà My

(QNO) - Chiều nay 22.8, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My – năm 2022, Hội LHPN huyện Bắc Trà My phối với với các đơn vị liên quan của huyện và UBND các xã tổ chức liên hoan ẩm thực với chủ đề “Hương vị Bắc Trà My - năm 2022” tại đường đi bộ khu vực bờ kè sông Trường (thị trấn Trà My).

Đông đảo du khách tham gia trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực tại đường đi bộ ở khu vực kè sông Trường (thị trấn Trà My). Ảnh: D.H

Tham gia liên hoan ẩm thực lần này có 13 gian hàng ẩm thực với các món ăn trình bày đẹp, thẩm mỹ thể hiện phong cách chế biến độc đáo, mang đậm văn hóa ẩm thực truyền thống đặc sắc từ các nguyên liệu là sản vật địa phương, đơn vị tham gia như cơm lam, bánh nhọn, thịt heo đen, ốc đá, rượu cần...

Sản phẩm tham gia liên hoan ẩm thực với chủ đề “Hương sắc Bắc Trà My - năm 2022“. Ảnh: D.H

Các gian hàng được thiết kế với các dụng cụ tre nứa, mang đậm bản sắc địa phương, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Du khách được trải nghiệm và thưởng thức nhiều món ăn dân dã của địa phương. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh du lịch, ẩm thực... gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu hình ảnh du lịch, các sản phẩm, món ăn đặc sắc của mình đến du khách trong và ngoài huyện Bắc Trà My.

Nhiều món ăn dân dã mang đậm văn hóa truyền thống địa phương được chế biến ngay tại chỗ phục vụ du khách. Ảnh: D.H