Tiên Phước phân bổ 114 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp tết

(QNO) - Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Phước, địa phương tiếp nhận và phân bổ 114 tấn gạo cho các xã, thị trấn để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trước Tết Nguyên đán, Tiên Phước trao tặng quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh và UBND huyện cho hơn 10 nghìn đối tượng với trị giá gần 3 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện vận động, phối hợp trao hơn 2.500 suất quà với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo trong dịp tết. Công tác y tế, giáo dục đi vào nền nếp. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên trên địa bàn không tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.