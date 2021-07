Tiên Phước: Yêu cầu người dân tạm thời không rời khỏi huyện

* Áp dụng các Chỉ thị 15, 16 và 19 theo từng khu vực

Một khu cách ly tập trung của huyện Tiên Phước. Ảnh: D.L

(QNO) - Trưa nay 19.7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có thông báo yêu cầu UBND huyện Tiên Phước siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19; trong đó khẩn trương truy vết, chốt chặn tất cả tuyến đường, kể cả quốc lộ 40B, tạm thời không để người dân rời khỏi địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng tình hình dịch bệnh tại Tiên Phước đang phức tạp với 8 F1 chuyển thành F0, đồng thời yếu tố dịch tễ của F0 gốc có lộ trình và tham dự các hoạt động khá phức tạp, nguy cơ lây lan cao.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tiên Phước khẩn trương truy vết đồng thời với chốt chặn tất cả tuyến đường, kể cả quốc lộ 40B, tạm thời không cho người dân rời khỏi địa bàn. Những trường hợp cần thiết phải có giấy giới thiệu của UBND xã. Tất cả người dân Nam Trà My, Bắc Trà My tạm thời chưa đến hoặc đi qua Tiên Phước cho đến khi tình hình được kiểm soát.

Huyện Tiên Phước thành lập ngay các khu vực giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài các khu vực này thì toàn huyện thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Các huyện giáp ranh yêu cầu người dân không đến, đi qua địa bàn huyện Tiên Phước và khẩn trương truy vết, dừng các cuộc họp, hội nghị đông người, bố trí lực lượng chốt chặn nghiêm.

* Cũng ngay trưa nay, UBND huyện Tiên Phước ban hành công văn yêu cầu tạm dừng nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Theo đó, Tiên Phước thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn bộ xã Tiên Hà và các khu vực thôn Hội Lâm (xã Tiên Châu), thôn 3 (xã Tiên Ngọc). Thời gian áp dụng kể từ 12 giờ trưa nay 19.7 cho đến khi có thông báo mới.

Áp dụng cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ cách ly với tổ, thôn cách ly với thôn; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi trường học, công sở, bệnh viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc; tạm đình chỉ các hoạt động, dịch vụ kinh doanh trên địa bàn, trừ dịch vụ thiết yếu; hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã Tiên Châu, Tiên Ngọc và Tiên Sơn. Thời gian áp dụng kể từ 12 giờ trưa 19.7 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung quá 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với tất cả địa phương còn lại trên địa bàn huyện. Thời gian áp dụng kể từ 12 giờ trưa 19.7 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể gồm khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường...) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...), khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được phép hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động theo hướng dẫn của tỉnh, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải như hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách.

Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động.

UBND huyện Tiên Phước yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Tiên Phước thực hiện tạm đóng cửa Khoa Răng và cách ly toàn bộ nhân viên có liên quan tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định do có trường hợp F1 đến khám bệnh.

UBND huyện yêu cầu Công an huyện, công an các xã, thị trấn đồng loạt ra quân tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, không chấp hành quy định phòng chống dịch; đặc biệt kiểm tra tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ, quán ăn uống, cà phê, tạp hóa...; tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế ra đường và không tập trung đông người.

Đề nghị đồng chí bí thư đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, có biện pháp giải quyết các vướng mắc kịp thời và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương mình.

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.