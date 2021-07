Tiếp nhận hơn 22,4 tỷ đồng viện trợ không hoàn lại

(QNO) - Quảng Nam tiếp nhận 12 khoản viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức phi chính phủ với tổng nguồn vốn hơn 22,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ dự án giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương (ảnh minh họa). Ảnh: greenhub.org.vn

Trong đó, có một số khoản viện trợ lớn như: Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ 9 tỷ đồng thực hiện dư án giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương (dự án LSPP) nhằm giảm ô nhiễm nhựa thông qua các hành động địa phương, huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng và cá nhân.

Cuối tháng 4, Tổ chức Children Of Vietnam (COV) viện trợ 2 container gạo cháo dinh dưỡng cho 30 trường mẫu giáo tại các huyện Thăng Bình, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang trị giá hơn 4 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí cho người dân nghèo xây dựng nhà bị hư hỏng bởi mùa mưa lũ trị giá 1,4 tỷ đồng…