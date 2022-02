Tiếp tục mất trộm cấu kiện hộ lan mềm trên quốc lộ 14H

(QNO) - Sáng nay 15.2, Sở Giao thông vận tải tiếp tục ghi nhận tình trạng mất trộm cấu kiện hộ lan mềm trên tuyến quốc lộ 14H.

Nhiều hộp đệm tiếp tục bị tháo trộm chỉ còn lại trụ thép trên tuyến quốc lộ 14H. Ảnh: T.C

Cụ thể, tại km53+700 từ Duy Xuyên đi hướng Nông Sơn ghi nhận tình trạng hộp đệm thép, bu lông hộ lan bị tháo trộm. Tổng số hộp đệm bị tháo là 13 hộp. Trước đó, kẻ gian tháo trộm 68 hộp đệm thép trên tuyến đường này.

Ngày 15.2, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản gửi Công an tỉnh, Công an các huyện Duy Xuyên và Nông Sơn đề nghị điều tra, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi tháo trộm cấu kiện hộ lan mềm.

Theo công văn, qua công tác tuần tra, kiểm tra trên tuyến quốc lộ 14H, Sở Giao thông vận tải phát hiện hệ thống tường hộ lan mềm đoạn từ km47+830 đến km49+800 thuộc địa bàn Duy Xuyên và Nông Sơn bị trộm cắp 68 hộp đệm thép, 68 bu lông, 68 mắt phản quang. Tổng thiệt hại khoảng 24 triệu đồng.

Việc trộm cắp cấu kiện hộ lan mềm là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tài sản nhà nước, gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến công trình giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để chấn chỉnh hành vi vi phạm nêu trên, tránh xảy ra tình trạng tương tự tại các vị trí khác và đảm bảo an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ, Sở Giao thông vận tải đề nghị Công an tỉnh, Công an huyện Duy Xuyên, Nông Sơn điều tra, xử lý nghiêm.