Tìm thấy thêm 2 thi thể vụ chìm ca nô ở Cửa Đại

(QNO) - Lúc 1 giờ sáng nay 27.2, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại (Hội An) chiều 26.2. Như vậy, số người chết đến nay là 15 người.

Các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Ảnh: T.L

Hiện các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 cháu bé mất tích còn lại. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thông tin, trong ngày hôm nay cơ quan chức năng sẽ huy động thêm tàu giã cào, câu kiều ở Duy Xuyên, Thăng Bình tham gia tìm kiếm.

Có mặt tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, đây là một bài học đau xót bởi số người chết, mất tích quá nhiều. Vụ việc buộc các bên phải sớm ngồi lại đánh giá toàn bộ an toàn hàng hải trên phạm vi cả nước để tránh lặp lại tương tự, bởi nước ta còn rất nhiều tuyến bờ ra đảo khác.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng làm việc với các bên liên quan về vụ tai nạn. Ảnh: T.L

Được biết, Bộ Công an đã cử đoàn công tác do Cục Cảnh sát giao thông chỉ huy để phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc.