(QNO) - Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí THÁI VĂN AN, bí danh: Nguyên, sinh năm 1930. Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Đại tá, Trưởng Công an thị xã Hội An (nay là TP.Hội An); Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tham gia cách mạng năm 1946. Trú quán khối phố Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, TP.Hội An. Quê quán phường Cẩm Nam, TP.Hội An.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Giải phóng hạng Nhất, hạng Nhì; Huy chương Giải phóng hạng Nhất.

Qua thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được gia đình và các thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào lúc 6 giờ 00 ngày 16.8.2021 (nhằm ngày 9 tháng 7 năm Tân Sửu) tại nhà riêng. Hưởng thọ: 92 tuổi.

Lễ viếng: 12 giờ 00 ngày 16.8.2021. Lễ truy điệu: 16 giờ 30 ngày 17.8.2021 tại nhà riêng: khối phố Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, TP.Hội An. Di quan: 6 giờ 00 ngày 18.8.2021. An táng tại Nghĩa trang nhân dân TP.Hội An.