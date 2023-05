Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ; Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Mỹ và gia đình cùng vô cùng thương tiếc báo tin:

, năm sinh 1932; quê quán: khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; thường trú: 81/31 Nguyễn Thái Học, khối phố Mỹ Bắc, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Từng đảm nhận các chức vụ: nguyên quân y sĩ, Đại đội trưởng Quân y, đơn vị 511 Quân giải phóng Trung Trung Bộ; nguyên bác sĩ Phòng Quân y Quân đoàn I; nguyên bác sĩ, trưởng phòng Y tế - Giám đốc Bệnh viện huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; đã nghỉ hưu.

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; Huân chương Chiến thắng (chống Pháp) hạng Ba; Huân chương chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.

Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 23/5/2023 (nhằm ngày 5 tháng 4 năm Quý Mão); thượng thọ 92 tuổi.

Linh cữu được quàn tại nhà riêng số 81/31 Nguyễn Thái Học, khối phố Mỹ Bắc, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 24/5/2023 (nhằm ngày 6 tháng 4 năm Quý Mão); Lễ truy điệu vào lúc 6 giờ ngày 27/5/2023 và di quan vào lúc 6 giờ 45 phút cùng ngày. Linh cữu được an táng tại nghĩa trang gia tộc, khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP.Tam Kỳ.