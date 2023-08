Tổ chức hội thao, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc

(QNO) - Sáng nay 28/8, tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Công an Quảng Nam phối hợp với Ban quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức hội thao và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, quy mô cấp tỉnh năm 2023.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2023 tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc huy động nhiều lực lượng tham gia. Ảnh: T.C

Tham dự buổi diễn tập có ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo thị xã Điện Bàn cùng đông đảo đại biểu sở, ngành, đơn vị.

Hội thao có sự tham dự của 20 đội dự thi gồm các đội viên đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở và cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Các đội thi tham gia 2 môn thi gồm tổ chức chữa cháy kết hợp cứu người bị nạn và triển khai đội hình phun nước vào hộp tiêu điểm bằng máy bơm chữa cháy.

Hội thao với sự tham gia của 20 đội PCCC cơ sở. Ảnh: T.C

[VIDEO] - Các đội dự thi hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Kết thúc hội thao, ban tổ chức tiếp tục diễn tập thực binh phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, quy mô cấp tỉnh.

Đối với diễn tập, tình huống giả định được đặt ra là đám chảy xảy ra tại xưởng sản xuất chính của nhà xưởng cho thuê thuộc một công ty đóng tại khu công nghiệp. Do hệ thống dây dẫn điện sử dụng lâu ngày bị bong tróc dẫn đến chạm chập gây cháy, sau đó, dẫn đến cháy lan trên bề mặt nhà xưởng do khu vực này bố trí nhiều thùng catong xếp trên các giá đỡ cao tầng bằng gỗ pallet sát nhau, phân bố khắp nhà xưởng.

Các đội thi đã tranh tài trong hai nội dung liên quan chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy. Ảnh: T.C

Thông qua hội thao giúp đánh giá được năng lực, khả năng xử lý tình huống của các đội PCCC ở cơ sở khu công nghiệp. Ảnh: T.C

Thời điểm xảy ra cháy, do hệ thống báo cháy tự động không hoạt động nên phát hiện cháy chậm, đám cháy đã phát triển lớn. Khi phát hiện cháy, lực lượng cơ sở đã triển khai thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ để cố gắng khống chế và dập tắt đám cháy. Đồng thời, di chuyển hàng hoá ra khu vực an toàn để hạn chế cháy lan.

Tuy nhiên, do thời gian phát hiện cháy chậm, ngọn lửa đã bùng phát mạnh cùng với lượng chất dễ cháy rất lớn bên trong nhà xưởng nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế, dập tắt được đám cháy. Trong quá trình chữa cháy, dưới tác động nhiệt, khói từ đám cháy khiến 5 đội viên Đội PCCC cơ sở bị kiệt sức và ngất xỉu, 3 đội viên Đội PCCC cơ sở bị phần mái tôn sập xuống làm bị thương và mắc kẹt.

Buổi diễn tập có sự tham gia của hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, đội viên PCCC. Ảnh: T.C

[VIDEO] - Diễn tập chữa cháy huy động nhiều lực lượng, phương tiện

Đám cháy và sự cố tai nạn đã vượt tầm kiểm soát của các lực lượng tại chỗ, cần có sự phối hợp tổ chức chữa cháy và CNCH của các lực lượng chức năng. Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, có sự phối hợp của nhiều lực lượng để tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Sau thời gian tập luyện, hợp luyện, buổi diễn tập chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, đội viên PCCC và nhân viên y tế, cùng 20 xe chữa cháy và phương tiện cơ giới các loại của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thị xã Điện bàn, Công an phường Điện Nam Bắc, Trung tâm y tế thị xã Điện Bàn, Đội chữa cháy chuyên ngành khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và Đội PCCC cơ sở Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng. Các lực lượng đã tham gia diễn tập thành công theo đúng kịch bản, nội dung đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội thao và diễn tập chữa cháy. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh đây là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Qua đó, giúp nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong chỉ huy, xử lý các tình huống khi có cháy nổ lớn xảy ra.

Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã khen thưởng cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Ở nội dung tổ chức chữa cháy kết hợp cứu người bị nạn, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội PCCC cơ sở của Công ty Uni - President Việt Nam tại Quảng Nam, giải Nhì cho đội thi của Công ty CP Đồng Tâm miền Trung, giải Ba cho đội thi Công ty TNHH Đông Phương.

Khen thưởng cho các đội thi có thành tích cao nhất tại hội thao. Ảnh: T.C

[VIDEO] - Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Gas Miền Trung chia sẻ tại hội thao:

Ở phần thi triển khai đội hình phun nước vào hộp tiêu điểm bằng máy bơm chữa cháy, giải Nhất được trao cho đội thi của Công ty Giày Rieker, giải Nhì thuộc về Công ty CP Gas Miền trung, giải ba cho đội thi của Công ty CP Đồng Tâm miền Trung.