Tôn vinh nghĩa cử hiến máu cứu người

Nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14.6), những hoạt động tri ân, tôn vinh người hiến máu là sự ghi nhận cũng như góp phần đưa phong trào lan tỏa mạnh mẽ, nhân lên những điển hình trong cộng đồng. Dịp 14.6 năm nay, tỉnh tổ chức tôn vinh 68 người hiến máu tiêu biểu.

Tôn vinh người hiến máu. Ảnh: CTV

Lan tỏa mạnh mẽ

Thông điệp trọng tâm của ngày 14.6 năm nay là “Triệu trái tim, chung nhịp đập - Hiến máu cứu người” nhằm kêu gọi mọi người sẵn sàng hiến máu, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị. Từ đó, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của cộng đồng thông qua nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người, góp phần mang lại sự sống cho người bệnh.

Từ 1.12.2020 đến 30.11.2021, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tổ chức 43 đợt hiến máu, tiếp nhận được 15.080 đơn vị máu, tăng 278 đơn vị máu so với năm 2020 (đạt 106% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021). Một số đơn vị làm tốt công tác vận động hiến máu như: thị xã Điện Bàn (251%), huyện Nam Trà My (đạt 256%), Núi Thành (195%), Đại Lộc (165%), Hiệp Đức (144%), Duy Xuyên (140%), TP.Hội An (141%), TP.Tam Kỳ (139%)...

Theo ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và kéo dài làm cho công tác tuyên truyền, vận động gặp khó khăn. Song, nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ, kịp thời của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh và các huyện/thị xã/thành phố, sự nhiệt thành của tình nguyện viên, lượng máu tại các bệnh viện vẫn đảm bảo.

Năm 2021, Quảng Nam đã thành lập rất nhiều câu lạc bộ (CLB), gia đình HMTN. Toàn tỉnh đã thành lập được 210 CLB hiến máu với 7.785 thành viên, trong đó duy trì 140 CLB hiến máu dự bị với 6.430 thành viên tham gia; 13 CLB gia đình hiến máu với 205 thành viên... Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tổ chức tiếp nhận được 7.810 đơn vị máu, đạt 120% kế hoạch chỉ tiêu giao.

Ông Minh cho biết, để có được những thành quả đó, các cấp hội CTĐ đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về nghĩa cử hiến máu cứu người bằng các hình thức mít tinh, hội thảo, tư vấn, đăng tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

Các cấp hội CTĐ thường xuyên tôn vinh, khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng các cá nhân và gia đình có thành tích hiến máu từ 15 lần trở lên theo đúng quy chế khen thưởng. Nhân rộng và phát triển các mô hình, CLB hiến máu trong cộng đồng.

Nhân lên những điển hình

Ông Tưởng Văn Thìn (SN 1976, xã Đại Thạnh, Đại Lộc) là một trong những gương điển hình HMTN của tỉnh với 27 lần hiến máu. Ông Thìn chia sẻ, ông tham gia hiến máu từ năm 2001, mỗi năm hiến 2 - 3 lần và đến nay vẫn tiếp tục cho máu. Ông Thìn vận động vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh cùng 2 con tham gia hiến máu. Tổng số lần hiến máu của cả gia đình ông Thìn là 37 lượt.

“HMTN là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn. Đây là hoạt động cần được nhân rộng trong cộng đồng. Bản thân tôi luôn tích cực vận động gia đình, bạn bè, người thân tham gia hiến máu. Cứ nghĩ rằng một lượng máu cho đi đã góp phần cứu sống người bệnh là tôi đã thấy vui!” - ông Thìn tâm sự.

Gia đình ông Nguyễn Xuân Uy (xã Tam Tiến, Núi Thành) là một gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu của tỉnh. Ông Uy hiến máu từ năm 2003 và đến nay đã có 30 lần cho máu.

Ông Uy cho biết, sau mỗi lần hiến máu sức khỏe vẫn rất tốt, tinh thần phấn chấn, vui hơn khi nghĩ đến việc mình đã làm điều có ích cho cộng đồng. Với quan niệm “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, hễ có đợt vận động, thấy sức khỏe đảm bảo là ông sẵn sàng cho máu.

Ông còn tuyên truyền, vận động 3 anh em trong gia đình cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Với những cống hiến đó, ông Nguyễn Xuân Uy và gia đình được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen dịp 14.6 năm nay, như một sự vinh danh vì nghĩa cử cao đẹp.

Ông Lê Tấn Minh nói, qua thực tiễn phong trào HMTN, Quảng Nam xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu cứu người. Trong 68 cá nhân, gương điển hình được tôn vinh dịp 14.6 năm nay, ngoài gia đình ông Nguyễn Xuân Uy còn có cá nhân anh Lê Minh Đức (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ; đã 30 lần hiến máu) được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN tặng 22 phù hiệu hiến máu cho 7 gia đình, 15 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 6 gia đình và 14 cá nhân hiến máu từ 20 lần trở lên...