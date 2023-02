Tôn vinh phụ nữ làm nghề ve chai

Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hội An phối hợp với một số tổ chức quốc tế đã tổ chức tôn vinh những người phụ nữ làm ve chai.

Hội LHPN Hội An thực hiện chương trình đổi ve chai lấy gạo. Ảnh: Q.H

Chuyện ở Hội An

Từ lúc rạng sáng đến chiều tối hẳn, chị Thân Thị Thúy Ngữ (khối phố Thanh Chiếm, phường Thanh Hà) phải lặn lội khắp nơi để thu gom, buôn bán ve chai. Công việc dù vất vả nhưng lúc nào chị cũng hoạt bát và nhanh nhẹn.

“Thu gom ve chai cũng góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Số tiền bán ve chai bên cạnh để mình sinh sống còn giúp những hội viên phụ nữ khó khăn có thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống” - chị Ngữ nói.

Trên địa bàn phường Thanh Hà có rất đông phụ nữ hoạt động thu gom, buôn bán ve chai. Đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường đã liên kết với 10 chị và sắp đến sẽ tạo điểm gắn kết trong hoạt động thu gom ve chai để các chị em trao đổi, buôn bán và chia sẻ cùng nhau những khó khăn trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Hà cho biết: “Nghề nào cũng quý nhưng riêng nghề thu gom ve chai rất là đáng quý, góp phần phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường sống.

Qua hoạt động này sẽ truyền tải thông điệp là mọi người hãy phân loại rác tại nguồn để giảm thiểu rác khó phân hủy ra môi trường, tạo việc làm cho chị em phụ nữ và có một khoản để hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”.

Lễ tôn vinh những người phụ nữ làm ve chai ở Hội An. Ảnh: Q.H

Tại TP.Hội An hiện có khoảng 100 phụ nữ làm nghề ve chai, từ buôn bán dạo đến làm chủ vựa thu mua và kết nối đội ngũ lao động. Năm 2013, sau khi dự án Xây dựng mô hình xã hội hóa công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại Hội An kết thúc và đem lại hiệu quả thiết thực, Hội LHPN thành phố đã ra mắt Chi hội Phụ nữ thu mua rác tái chế với 40 chị em tham gia, thông qua đó hỗ trợ các chị phương tiện làm việc và nguồn vốn vay sinh kế, nâng cao thu nhập.

Tháng 3/2022, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) đã trao tặng 54 “Ngôi nhà xanh” cho những phụ nữ Hội An tham gia mô hình phân loại rác tại nguồn và vận hành các cơ sở phục hồi tài nguyên (MRF).

Sự tham gia của các chị em làm nghề ve chai cùng các chi hội phụ nữ và nhóm Câu lạc bộ S.E.A trong việc hỗ trợ vận hành 2 mô hình trên đã đem lại hiệu quả tích cực trong quản lý rác thải rắn thông qua hoạt động thu gom và phân loại rác tái chế.

Đặc biệt, ngày 20/12/2022 vừa qua, Hội LHPN Hội An phối hợp IUCN, GreenHub, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo Quảng Nam đã tổ chức tôn vinh những người phụ nữ làm ve chai ở Hội An.

Chia sẻ suy nghĩ của mình về sự kiện này, chị Võ Thị Chín - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Thanh Nhì (xã Cẩm Thanh) nói: “Tôi rất cảm kích hành động của Hội LHPN thành phố và các tổ chức đã tạo điều kiện cho chị em có cơ hội để hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để các chị thấy nghề của các chị được quan tâm và trân trọng. Từ đó các chị phát triển kinh tế, ổn định đời sống và góp phần bảo vệ môi trường”.

Góp phần giữ môi trường

Theo nhận định của IUCN, phụ nữ làm nghề ve chai là nguồn lực quan trọng góp phần tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom và phân loại rác thải, biến rác thành tài nguyên, thu gom và giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường, nhờ đó giảm chi phí cho chính quyền địa phương.

Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong chuỗi rác như vậy nhưng họ thường không nhận được sự coi trọng trong xã hội, thường xuyên gặp tai nạn nghề nghiệp, môi trường làm việc độc hại gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, công việc nặng nhọc, thu nhập không ổn định và điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn.

Sự kiện trên nhằm tôn vinh sự đóng góp thầm lặng của những người phụ nữ làm nghề ve chai ở Hội An, một mắc xích quan trọng trong nền kinh tế tuần hoàn về quản lý chất thải rắn, góp phần xây dựng thành phố du lịch xanh. Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao trách nhiệm về bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thu gom phế liệu nhựa; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, giúp mọi người thấu hiểu với người lao động làm nghề ve chai trên địa bàn.

Chị Ngô Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội LHPN Hội An, nói: “Cách đây khoảng 4 năm, lồng ghép trong chương trình Ngày Hội An nói không với túi ni lon (9/9), chúng tôi đã biểu dương những phụ nữ làm tốt việc thu gom ve chai, đây là hình thức bước đầu. Chương trình tôn vinh những người làm ve chai ở Hội An thực sự cảm động, là cơ hội để các chị em được tham gia một diễn đàn quy mô hơn, chia sẻ những nỗi niềm trong công việc hằng ngày của mình”.

Cũng theo chị Nhung, để bảo vệ quyền lợi cho chị em, tới đây, Hội LHPN thành phố sẽ xúc tiến thành lập Tổ hợp tác thu gom ve chai để có cơ sở pháp lý đề xuất UBND thành phố quan tâm tạo chính sách hỗ trợ đối với nghề đặc thù trong môi trường độc hại này.