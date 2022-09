Tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke về an toàn phòng cháy

AN BÌNH | 21/09/2022 15:58

(QNO) - Ngày 20.9, UBND tỉnh ban hành Công văn 6158 yêu cầu triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra hệ thống cảnh báo cháy tại cơ sở karaoke. Ảnh: T.C

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc trong việc tuyên truyền, giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh.

Các huyện, thị xã, thành phố tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục ngay các vi phạm trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), an toàn vệ sinh lao động. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC; cơ sở đầu tư, thiết kế, thi công xây dựng không đúng với quy định, nhất là an toàn hệ thống điện, lối thoát hiểm... và hoàn thành trước ngày 25.9.2022.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan chức năng địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Có chế tài xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện, hoạt động không phép. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các công trình vi phạm quy định về PCCC và CNCH.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tham mưu UBND cùng cấp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và các loại hình cơ sở kinh doanh tương tự trên địa bàn.

Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra PCCC và CNCH đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, homestay. Tăng cường tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong PCCC và CNCH, nhất là tại địa bàn đông dân cư.

Xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, CNCH sát với tình hình thực tế. Chủ động lực lượng, phương tiện ứng trực để kịp thời tiếp nhận và tổ chức chữa cháy, CNCH hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các công trình vi phạm. Thẩm định, cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC khi có văn bản góp ý giải pháp, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Chỉ nghiệm thu chất lượng công trình khi có văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định.

Sở VH-TT&DL quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh đối với dịch vụ karaoke, vũ trường. Không cấp giấy phép đối với công trình chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định pháp luật.

Sở Tài chính phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đầu tư kinh phí trang bị các phương tiện, trang thiết bị bảo hộ đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.