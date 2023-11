Trả lại 28,5 chỉ vàng và 87 triệu đồng cho người đánh rơi

(QNO) - Nhặt được chiếc ví chứa 28,5 chỉ vàng và 87 triệu đồng, người phụ nữ ở xã Tiên An (Tiên Phước) trình báo công an tìm người đánh rơi.

Chị Nguyễn Thị Soa (bên phải) trao trả lại tài sản cho chị Ngô Thị Nhi. Ảnh: CATP

Chiều 20/11, khi đang đi trên đường đoạn từ thôn 3 về thôn 5 (xã Tiên An), chị Nguyễn Thị Soa (thôn 5, xã Tiên An) nhặt được một chiếc ví.

Qua kiểm tra, chị Soa phát hiện bên trong có 26 khâu vàng, 1 sợi dây chuyền vàng (tổng 28,5 chỉ vàng), tiền mặt 87 triệu đồng cùng một số giấy tờ mang tên Ngô Thị Nhi.

Ngay sau đó chị Soa mang số tài sản trên đến trụ sở Công an xã Tiên An trình báo.

Ít giờ đồng hồ sau, Công an xã Tiên An đã liên hệ người đánh rơi là chị Ngô Thị Nhi (thôn 5, xã Tiên An) đến nhận lại tài sản.