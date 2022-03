Trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

(QNO) - UBND xã Duy Trung (Duy Xuyên) vừa tặng giấy khen ông Trần Văn Tuất (SN 1970, thôn An Hòa, xã Duy Trung) về hành động trả lại 30 triệu đồng đánh rơi.

Khoảng 10 giờ ngày 21.3, ông Trần Văn Tuất đi làm về thì phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng rơi trên tuyến ĐH7 (xã Duy Trung). Lúc này cũng có 4 người đi đường khác phát hiện tiền rơi và cùng ông Tuất nhặt tiền.

Số tiền ông Tuất nhặt được là 20 triệu đồng, sau đó ông vận động 4 người trên cùng gom tiền để trả lại người mất, tổng cộng 5 người nhặt được 30 triệu đồng. Ngay sau đó, ông Tuất mang tiền giao nộp Công an xã Duy Trung nhờ tìm người đánh rơi.

Qua thông báo của Công an xã Duy Trung, ngày 24.3, bà Trương Thị Ngọc Tỉnh (thôn Hòa Lâm, xã Duy Trung) đến nhận là người đánh rơi. Qua xác minh và trích xuất camera an ninh, Công an xã Duy Trung xác nhận số tiền trên đúng của bà Tỉnh nên đã trao trả lại.