Trao 65 suất quà tết cho đồng bào Co ở Tiên Phước

(QNO) - Chiều nay 2/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Tết nhân ái” cho đồng bào Co tại huyện Tiên Phước. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đến dự.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Tập đoàn BIN Corporation trao quà đồng bào Co. Ảnh: N.HƯNG

Tại chương trình, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Tập đoàn BIN Corporation trao tặng 65 suất quà cho các hộ gia đình đồng bào Co và trẻ em ở làng Suối Dưa (xã Tiên Lập) và làng Hang Dơi (xã Tiên An), mỗi suất trị giá 650 nghìn đồng. Đồng thời trao quà 2 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự ở xã Tiên An và Tiên Lập.

* Tối 1/1, thông qua vận động nhà hảo tâm, Hội LHPN phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) trao tặng 8 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận đỡ đầu năm 2022 với tổng trị giá 12 triệu đồng; trao tặng 60 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, mỗi suất 300 nghìn đồng.