Trao tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, người có công phường Điện An

(QNO) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, chiều nay 26.7, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn VN Đà Thành và những người anh em quê hương phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (đang công tác tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) đến thăm, trao tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, người có công cách mạng tại phường Điện An.

Viếng hương các anh hùng, liệt sĩ ghi danh tại Nhà bia tưởng niệm phường Điện An.

Các đồng chí đến dâng hoa, viếng hương các anh hùng liệt sĩ ghi danh tại Nhà bia tưởng niệm của phường, tặng 168 phần quà cho Mẹ VNAH và các gia đình chính sách tại địa phương, với kinh phí hơn 113 triệu đồng.

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chia sẻ: “Trong những năm qua, đơn vị phối hợp với Tập đoàn VN Đà Thành đã giành nguồn lực nhất định cho các hoạt động an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa. Năm nay, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, đơn vị và tập đoàn cũng giành nhiều tình cảm, nguồn lực để tri ân các gia đình có công cách mạng”.