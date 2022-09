Trao tặng nhiều phần quà trung thu cho trẻ em

(QNO) - Sáng nay 9.9, đại diện Sở LĐ-TB&XH cùng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh đến tặng quà trung thu cho trẻ em tại huyện Tiên Phước.

Đại diện tổ chức CHIA tặng quà và lồng đèn trung thu cho trẻ em. Ảnh: D.L

Tại chương trình, thông qua Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh, tổ chức CHIA và các nhà tài trợ trao tặng 111 suất quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đồng bào Co tại xã Tiên Lập và Tiên An. Các đơn vị kết nghĩa với xã Tiên Lập, Tiên An cùng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em huyện Tiên Phước cũng tặng nhiều phần quà trung thu cho trẻ em 2 xã.

Niềm vui của học sinh khi nhận quà trung thu. Ảnh: D.L

* Chiều tối 8.9, Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam phối hợp Hội đồng Đội tỉnh và nhà hảo tâm trao tặng quà trung thu cho trẻ em khuyết tật đang điều trị tại khoa.

Tặng quà trung thu cho trẻ em khuyết tật. Ảnh: C.T

Thông qua kết nối, Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Người con đất Cẩm (Hội An) và chị Hương - đang sinh sống tại Đà Nẵng đã trao tặng bánh trung thu, lồng đèn và bì lì xì cho 50 trẻ em đang điều trị nội trú, ngoại trú. Tổng giá trị mỗi suất quà 200 nghìn đồng.

Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn và chị Hương còn tặng 50 suất quà trung thu cho con của y bác sĩ, nhân viên Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.

* Tối 8.9, UBND huyện Nông Sơn phối hợp UBND xã Sơn Viên tổ chức “Đêm hội trăng rằm” với sự tham dự của gần 500 trẻ em.

Trẻ em được nghe thư của Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Trung thu năm 2022; được xem múa lân, thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ sôi động do chính thiếu nhi biểu diễn; tham gia chơi các trò chơi dân gian vui nhộn và cùng nhau phá cỗ.

Dịp này, UBND huyện Nông Sơn và UBND xã Sơn Viên trao tặng 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (500 nghìn đồng/suất).

* Ngày 7.9, tại xã biên giới Đắc Pring (Nam Giang), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương miền biên giới” cho học sinh Trường Tiểu học & THCS liên xã Đắc Pring - Đắc Pre.

Tổ chức trung thu cho học sinh Trường Tiểu học & THCS liên xã Đắc Pring - Đắc Pre. Ảnh: H.C

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.C

Tại chương trình, các đơn vị trao tặng 350 suất quà gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn… cùng 25 xe đạp, 25 suất học bổng cho học sinh. Tổng trị giá các phần quà gần 100 triệu đồng.