Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp tết

AN BÌNH | 16/12/2021 17:08

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022.

UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và tổ chức vận tải phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng dịch Covid-19.



Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các địa phương tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông từ ngày 15.12.2021 đến hết 14.2.2022.

Sở Giao thông vận tải và UBND các địa phương kiểm tra, sửa chữa kịp thời các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở do bão lũ và bổ sung biển báo giao thông bị gãy đổ, hư hỏng để đảm bảo an toàn. Chỉ đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và đơn vị thi công thu dọn vật tư, vật liệu ở công trường thi công, trả lại lòng lề đường trước ngày 23.1.2022 để phục vụ giao thông đi lại.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, tập trung tuyên truyền người dân thực hiện “đã uống rượu bia - không lái xe”, không phóng nhanh, vượt ẩu; phổ biến kỹ năng tham gia giao thông và kiến thức phòng dịch Covid-19 để người tham gia giao thông chấp hành.